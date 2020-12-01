Банкиры опасаются криптоконкуренции с ЦБ

ЦБ при содействии аналитического центра «Форум» провел 30 ноября встречу с участниками финансового рынка, чтобы обсудить перспективы цифрового рубля. Со стороны регулятора в ней приняли участие два первых зампреда — Ольга Скоробогатова и Сергей Швецов, со стороны рынка — представители банков, страховых и управляющих компаний, фондовых бирж.
Топ-менеджеры Банка России подчеркнули, что ждут от цифровой валюты стимулирования конкуренции на рынке расчетов, куда наряду с банками смогут выйти другие игроки. Сергей Швецов подчеркнул, что «расчеты переместятся из банков к другим финансовым посредникам».
Цифровой рубль в том виде, в котором он описан в консультативном докладе ЦБ, — это третий вариант российской валюты, сочетающий свойства безналичной (онлайн-расчеты) и наличной (расчеты офлайн). Предполагается, что цифровой рубль находится в электронном кошельке, который открывает ЦБ, и всю историю операций с ним можно проследить.
Безналичные рубли отличаются от него тем, что обезличены и не принадлежат конкретному человеку или компании.
Наиболее острую дискуссию вызвало выступление представителя Сбербанка: в дополнение к разработанным ЦБ четырем моделям цифрового рубля (A, B, C и D, которые различаются в основном степенью вовлеченности банков в расчеты; см. «Ъ» от 14 октября) там предложили вариант E, в котором эта вовлеченность должна быть еще большей.
По словам зампреда Сбербанка Анатолия Попова, все безналичные рубли надо превратить в цифровые с возможностью помечать их как адресные, а деньги без такой отметки могут функционировать как простые безналичные рубли. Это предложение вызвало достаточно эмоциональную реакцию Ольги Скоробогатовой, которая рассчитывала на создание новой инфраструктуры, тогда как предложение Сбербанка, по ее словам, «оставило бы структуру расчетов такой, какой она является сейчас».
Вместе с тем участники обсуждения высказали ряд опасений, связанных с введением в оборот цифрового рубля.
Так, глава «Финама» Владислав Кочетков считает, что в случае каких-либо волнений на рынке люди начнут переводить свои сбережения со счетов в банках в цифровые кошельки в ЦБ.
Кроме того, по его мнению, для конечного клиента введение цифрового рубля может привести к увеличению тарифов, поскольку банкам придется возмещать выпадающие доходы.
По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, сегодня расчетно-кассовое обслуживание приносит банкам более 600 млрд руб. в год дохода, который может сократиться «в случае появления возможности рассчитываться цифровым рублем».
Также участники дискуссии обратили внимание на то, что концентрация расчетов цифровым рублем в одном месте (схема предполагает, что ЦБ даже на фоне разнообразия участников оборота цифрового рубля останется единым центром управления этими деньгами) чревата новыми рисками.
По словам Анатолия Попова, только у физлиц проходит около 600 млн операций в день, и даже не сбой, а просто замедление скорости обработки операций может критически сказаться на возможности граждан расплатиться.
По словам технического директора RuSIEM Антона Фишмана, это опасение вполне обоснованно, поскольку первоначально Blockchain — это распределенная архитектура, стойкость которой обусловлена как раз тем, что не подразумевается единое звено отказов и сами участники криптоплатформы обеспечивают стойкость экосистемы.
Критикуя подходы ЦБ к российской цифровой валюте, крупные банки уже намекают на возможность альтернатив. Глава Сбербанка Герман Греф 30 ноября объявил, что уже в следующем году может появиться «сберкойн». «Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать. У нас есть все проработки», — сказал он.
Анатолий Попов на встрече с ЦБ также поднял этот вопрос, на что Сергей Швецов заметил, что регулятор будет пресекать все попытки выпуска участниками рынка собственных криптовалют.