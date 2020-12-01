С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Как рассказали в Минтруде, персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Например, родителям, зарегистрированным на портале «Госуслуг», с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография».
Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.
«К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи», — говорит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Всего сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек, рассказали в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве подчеркнули, что информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает до конца этого года.
Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку сегодня можно и в многофункциональных центрах.