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10:20 (мск), источник: Российская газета

С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступает в силу 1 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в Минтруде, персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

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Например, родителям, зарегистрированным на портале «Госуслуг», с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография».

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

«К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи», — говорит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Всего сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек, рассказали в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает до конца этого года.

Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку сегодня можно и в многофункциональных центрах.

В дальнейшем Минтруд запустит еще один формат информирования — персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра, который планируют запустить во втором полугодии 2021 года.
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