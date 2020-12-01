09:59 (мск), источник: ТАСС
Объем инвестиций в экономику Пермского края с момента образования вырос в пять раз
По предварительным данным, в 2019 году на развитие экономики и социальной сферы региона выделили 291 млрд рублей.
ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику и социальную сферу Пермского края с момента его образования в 2005 году вырос более чем в пять раз — с 56,8 млрд до 291 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в
Пермский край был образован 1 декабря 2005 года путем объединения Пермской области и
«Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекательности региона. По предварительным данным, в 2019 году на развитие экономики и социальной сферы Пермского края был направлен 291 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что более чем в пять раз превышает значение аналогичного показателя за 2005 год (56,8 млрд рублей)», — говорится в ответе на запрос ТАСС.
В краевой администрации также сообщили, что к 2018 году валовой региональный продукт в Пермском крае увеличился в 2,2 раза и достиг 1,3 трлн рублей, что выше уровня 2005 года в четыре раза. «В 2018 году производство валового регионального продукта на душу населения Пермского края достигло 503,8 тыс. рублей. Аналогичный показатель за 2005 год составлял 119,5 тыс. рублей: рост в 4,2 раза», — отмечается в сообщении.
Социальные итоги объединения.
По информации Заксобрания Пермского края и Министерства по делам
Благодаря объединению в Пермском крае началось строительство крупных высокотехнологичных медицинских центров, таких как федеральный кардиоцентр и региональный перинатальный центр в Перми, политехнический и госуниверситеты получили федеральные гранты на развитие и приобрели статус
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