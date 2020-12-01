Чубайс заявил о борьбе экологических консерваторов и радикалов в России

Тема климатических изменений касается всех на планете, однако в России отношение к ней неоднозначное, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, сейчас страна по отношению к этой проблеме разделилась на два лагеря — консерваторов и экорадикалов.
«В любом значимом вопрос климатической тематики вы легко можете увидеть эти два типа взглядов. Консерваторы отвечают на вопрос, зачем Евросоюз проводит активнейшую зеленую политику, предельно однозначно. Для них это линия действий против России. Ничего другого они в ней не в состоянии ни увидеть, ни понять; эта позиция прямо искажает их взгляд на все серьезные значимые темы, вытекающие из климатической политики», — сказал Чубайс, выступая на конференции по климату, организованной представительством ЕС в России и Центром энергетики Московской школы управления «Сколково».
Для экологических радикалов, наоборот, Россия — европейская страна, продолжил Чубайс. «Это значит, что мы в России должны добиваться тех же показателей по [выбросам] CO2, которых добивается Европа. У нас все должно быть так же. Мне кажется, что этим двум взглядам не хватает очень важной вещи, а именно здравого смысла», — добавил он.
По словам главы «Роснано», невозможно в России игнорировать тот факт, что предприятия топливно-энергетического комплекса составляют «20% ВВП, 40% федерального бюджета и 60% экспорта» и любые изменения в этом секторе влияют на жизни десятков миллионов человек. Колоссальные запасы углеводородов страны — глобальное преимущество, а также напоминание, что любые изменения в этом направлении должны быть продуманы и осторожны.
В то же время, по словам Чубайса, если игнорировать климатическую повестку совсем, Россия быстро откатится к позиции консерваторов.
Это означает, что в диапазоне 10−15 лет в Европе возникнет новая климатическая политика и другая техносфера, другого поколения. Если мы ничего не будем делать — а у нас есть те, кто ровно за это выступает, — то Россия на десятилетие выпадает из глобальной конкуренции.
Анатолий Чубайсглава «Роснано»
Сейчас, по словам главы «Роснано», консервативный экологический лагерь «доминирует и побеждает». «Это видно по очень многим параметрам. Например, сокращение объема эмиссии [CO2] на 30% к 2030 году по сравнению с 1990-м означает рост более чем на 3% к сегодняшнему дню. Такую цель можно называть любыми словами, но точно не амбициозной. Совершенно ясно, что к этой цели можно прийти, если просто ничего не делать вообще», — отметил он.
В то же время, по словам Чубайса, в России произошло «единственное по-настоящему значимое изменение в технологическом комплексе, связанное с климатической проблемами», — рождение возобновляемой энергетики. «Три года назад ее не существовало, просто не было. Сегодня в стране есть солнечная генерация, ветрогенерация, промышленность по производству оборудования для них, а также научная база, которая ведет апгрейд технологий в этой сфере, и мощный образовательный комплекс, который готовит кадры», — заключил он.
В начале сентября глава «Роснано» выступил с критикой российского законопроекта о регулировании выбросов углерода, разработанного правительством в рамках Парижского климатического соглашения. По его словам, этот «беззубый» и бесполезный законопроект, который не могут принять уже более пяти лет, стоит отправить «в мусорное ведро».
Чубайс взамен предлагает вводить квоты на выбросы вредных веществ и штрафовать компании за их превышение: такой подход стимулирует развитие энергоэффективных решений.
Согласно Парижскому соглашению, в отсутствие местного углеродного регулирования в России компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. По расчетам аналитиков консалтинговой компании KPMG, это может стоить от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года и ударит по конкурентоспособности российских товаров.
Против жестких мер выступают крупные компании, чьи интересы представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Введение углеродного налога приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, говорил ранее глава РСПП Александр Шохин.
Тимофей Дзядко, Наталья Демченко