19:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Каким обходными путями пользуются россияне для поездки за границу
В условиях закрытых границ с Европой россияне все активнее бронируют перелеты на
Судя по объявлениям в соцсетях, улететь из Москвы прямым рейсом, например, в испанскую Малагу можно за €3 тыс. — это цена за билет в одну сторону. Кроме того, летают
«Ъ FM» связался с одной из таких компаний. Там указали, что туристам воспользоваться предложением нельзя — оно действует только для тех, у кого есть европейский паспорт или родственники за рубежом: «Для туристических целей мы никуда не вылетаем. Вы можете отправиться за границу, если у вас там проживают близкие родственники, если там
Сейчас улететь из России можно в несколько десятков стран, но во многих действуют ограничения. Например, по прилете в Лондон нужно будет пройти двухнедельный карантин, а приезжающие отдыхать на Мальдивы должны предоставлять отрицательный тест на COVID-19.
Тем не менее улететь в Европу даже по туристической визе сейчас можно, отмечает партнер юридической компании BMS Денис Фролов. Но только если она была оформлена до начала пандемии.
«При наличии визы въехать в Испанию можно, но при этом необходимо соблюсти определенные санитарные требования — это либо карантин, либо отрицательный тест на коронавирус, либо положительный на антитела. То есть в каждой стране свое регулирование в отношении въезжающих. Просто сейчас невозможно получить туристическую визу, но если вы ее получили ранее, либо у вас есть вид на жительство, соответственно, технических препятствий въехать в страну не возникнет. Существует только транспортная сложность, которая преодолевается с помощью чартерных
Место на одном таком самолете может стоить до €150 тыс., поэтому в последнее время появился тренд — люди собираются в компании и оплачивают один самолет вместе, говорит Андрей Анисимов: «С нашей стороны нет никаких ограничений. Безусловно, мы выполняем рейсы в первую очередь в открытые страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, снявшие ограничения страны СНГ, Лондон, Танзания, а также в некоторые закрытые государства. Иностранным гражданам вылетать разрешено. Люди, имеющие двойное гражданство, либо вид на жительство любой страны, необязательно европейской, вылетать из России могут. С логистической точки зрения ограничений сейчас для нас нет.
В принципе спроса резко вырос с конца
На этой основе появился тот самый продукт — Jet Sharing, то есть возможность разделения расходов на борт между несколькими людьми. Не все, конечно же, имеют финансовые возможности заплатить за борт целиком,
Что касается популярности направлений, то на текущий момент это, безусловно, два направления — Дубай и Мальдивы, несмотря на то что «Аэрофлот» тоже полетел туда, спрос у нас от этого меньше не стал. Мы выполняем эти перелеты уже который месяц на регулярной основе.
Что касается наших цен, если речь о самом дальнем направлении — Мале, тут два варианта развития событий. Первый — если люди хотят по максимуму сэкономить и разделить расходы, кресло на одного пассажира стоит €12,5 тыс. туда и обратно. Второй вариант — это
Что касается Дубая, то мы делим цену пополам, в Лондон также можно привлекать не такие дорогостоящие самолеты. Если мы говорим о Jet Sharing, то это стоит €4,5 тыс., если мы говорим об отдельном самолете, то цена будет колебаться в районе €20−30 тыс. за перелет в одну сторону".
Например, в дочерней компании «Уральских авиалиний» — туроператоре «Европорт» — считают, что возобновления всех перелетов не стоит ждать раньше 2022 года.
Анна Никитина