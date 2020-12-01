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19:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Каким обходными путями пользуются россияне для поездки за границу

В условиях закрытых границ с Европой россияне все активнее бронируют перелеты на бизнес-джетах. Поездки предлагают многие частные компании — можно выбрать самолет на 12 мест, получить на борту горячее питание, обслуживание и комфортные кресла.

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Источник: РИА "Новости"

Судя по объявлениям в соцсетях, улететь из Москвы прямым рейсом, например, в испанскую Малагу можно за €3 тыс. — это цена за билет в одну сторону. Кроме того, летают бизнес-джеты и по другим направлениям — в Барселону, Лондон и Женеву.

«Ъ FM» связался с одной из таких компаний. Там указали, что туристам воспользоваться предложением нельзя — оно действует только для тех, у кого есть европейский паспорт или родственники за рубежом: «Для туристических целей мы никуда не вылетаем. Вы можете отправиться за границу, если у вас там проживают близкие родственники, если там кто-то болеет, если вы сами направляетесь на лечение, если у вас виза типа D или европейский паспорт. Виза типа C сейчас не действует, если только у вас нет специальной причины».

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Сейчас улететь из России можно в несколько десятков стран, но во многих действуют ограничения. Например, по прилете в Лондон нужно будет пройти двухнедельный карантин, а приезжающие отдыхать на Мальдивы должны предоставлять отрицательный тест на COVID-19.

Тем не менее улететь в Европу даже по туристической визе сейчас можно, отмечает партнер юридической компании BMS Денис Фролов. Но только если она была оформлена до начала пандемии.

«При наличии визы въехать в Испанию можно, но при этом необходимо соблюсти определенные санитарные требования — это либо карантин, либо отрицательный тест на коронавирус, либо положительный на антитела. То есть в каждой стране свое регулирование в отношении въезжающих. Просто сейчас невозможно получить туристическую визу, но если вы ее получили ранее, либо у вас есть вид на жительство, соответственно, технических препятствий въехать в страну не возникнет. Существует только транспортная сложность, которая преодолевается с помощью чартерных бизнес-джетов и перевозок», — говорит Фролов.

Сейчас россияне чаще всего покупают места на бизнес-джетах для перелетов на Мальдивы, в Дубай и Лондон, рассказал «Ъ FM» исполнительный директор компании Jet Partners Андрей Анисимов.

Место на одном таком самолете может стоить до €150 тыс., поэтому в последнее время появился тренд — люди собираются в компании и оплачивают один самолет вместе, говорит Андрей Анисимов: «С нашей стороны нет никаких ограничений. Безусловно, мы выполняем рейсы в первую очередь в открытые страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, снявшие ограничения страны СНГ, Лондон, Танзания, а также в некоторые закрытые государства. Иностранным гражданам вылетать разрешено. Люди, имеющие двойное гражданство, либо вид на жительство любой страны, необязательно европейской, вылетать из России могут. С логистической точки зрения ограничений сейчас для нас нет.

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В принципе спроса резко вырос с конца марта-начала апреля на фоне того, что авиакомпании прекратили международные перелеты, и у людей просто не оставалось другого выхода, как привлекать частные самолеты для своих личных или деловых поездок.

На этой основе появился тот самый продукт — Jet Sharing, то есть возможность разделения расходов на борт между несколькими людьми. Не все, конечно же, имеют финансовые возможности заплатить за борт целиком, все-таки эта услуга, мягко говоря, недешевая.

Что касается популярности направлений, то на текущий момент это, безусловно, два направления — Дубай и Мальдивы, несмотря на то что «Аэрофлот» тоже полетел туда, спрос у нас от этого меньше не стал. Мы выполняем эти перелеты уже который месяц на регулярной основе.

С точки зрения Европы, безусловно, Лондон — основной из хабов для перемещений куда-то дальше.
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Что касается наших цен, если речь о самом дальнем направлении — Мале, тут два варианта развития событий. Первый — если люди хотят по максимуму сэкономить и разделить расходы, кресло на одного пассажира стоит €12,5 тыс. туда и обратно. Второй вариант — это все-таки брать отдельный борт, в среднем цена перелета туда и обратно будет стоить от €150 до 200 тыс.

Что касается Дубая, то мы делим цену пополам, в Лондон также можно привлекать не такие дорогостоящие самолеты. Если мы говорим о Jet Sharing, то это стоит €4,5 тыс., если мы говорим об отдельном самолете, то цена будет колебаться в районе €20−30 тыс. за перелет в одну сторону".

В «Аэрофлоте» тем временем надеются, что авиасообщение полностью восстановится в апреле. У других игроков рынка менее оптимистичные прогнозы.

Например, в дочерней компании «Уральских авиалиний» — туроператоре «Европорт» — считают, что возобновления всех перелетов не стоит ждать раньше 2022 года.

Анна Никитина

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