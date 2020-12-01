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1 декабря, источник: Коммерсантъ

Bloomberg сообщил об отправке в Азию около 20 танкеров американской нефти

Около двадцати танкеров с американской нефтью зафрахтованы для отгрузки в Китай, Южную Корею, Сингапур и другие азиатские страны с побережья Мексиканского залива в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.

Источник: AFP 2020

Суда зафрахтовали Vitol Group, Litasco SA, Unipec и другие нефтяные компании. Речь в основном идет о супертанкерах, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти. Bloomberg объясняет обращение азиатских стран к США возросшим спросом на нефть из-за быстрого восстановления их экономик от коронакризиса.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно подсчитала, что ущерб мировой экономике из-за пандемии коронавируса к концу 2021 года составит $7 трлн. Экономический спад из-за ограничительных мер привел к снижению спроса на нефть.

Планы по началу вакцинации от коронавируса и надежды на дальнейший рост спроса на сырье, в том числе в Азии, позитивно влияют на сырьевой рынок. Сегодня, 1 декабря, стоимость российской нефти Urals 1 декабря обновила девятимесячный максимум, превысив $48 за баррель.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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