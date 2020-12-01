Bloomberg сообщил об отправке в Азию около 20 танкеров американской нефти

Суда зафрахтовали Vitol Group, Litasco SA, Unipec и другие нефтяные компании. Речь в основном идет о супертанкерах, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти. Bloomberg объясняет обращение азиатских стран к США возросшим спросом на нефть из-за быстрого восстановления их экономик от коронакризиса.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно подсчитала, что ущерб мировой экономике из-за пандемии коронавируса к концу 2021 года составит $7 трлн. Экономический спад из-за ограничительных мер привел к снижению спроса на нефть.
Планы по началу вакцинации от коронавируса и надежды на дальнейший рост спроса на сырье, в том числе в Азии, позитивно влияют на сырьевой рынок. Сегодня, 1 декабря, стоимость российской нефти Urals 1 декабря обновила девятимесячный максимум, превысив $48 за баррель.