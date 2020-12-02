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05:28 (мск), источник: РБК

Кандидат в министры финансов США заявила об историческом кризисе в стране

Пандемия коронавируса и последующий за ней экономический спад вызвали в США кризис исторического масштаба, заявила Джанет Йеллен, которую избранный, по версии американских СМИ, президент США Джо Байден планирует выдвинуть на пост следующего министра финансов. Ее слова передает Reuters.

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Источник: AP 2020

«Это американская трагедия, и нам необходимо действовать безотлагательно. Бездействие приведет к самоусиливающемуся спаду, который нанесет еще больший ущерб», — сказала Йеллен.

Йеллен отметила, что наибольший ущерб пандемия нанесла «самым уязвимым» группам населения и от новой администрации незамедлительно потребуются решительные действия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

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Как отмечает Reuters, Йеллен выступила на мероприятии, на котором Байден официально представил своих главных советников по экономической политике. На мероприятии Йеллен и другие советники поддержали правительственные меры по увеличению занятости, сокращению экономического неравенства и помощи женщинам и меньшинствам. Также Йеллен отметила необходимость решения таких проблем, как безработица и нехватка жилья.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от Демократической партии Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над нынешним президентом Дональдом Трампом. Трамп не признал победу, а его штаб заявил о намерении оспорить результаты подсчета голосов в ряде штатов. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете, а после пересчета голосов в Висконсине преимущество Байдена только укрепилось. Члены коллегии выборщиков, которые определят следующего президента США, должны проголосовать 14 декабря.

О том, что Джо Байден планирует выдвинуть на пост министра финансов экс-главу ФРС Джанет Йеллен, стало известно 24 ноября. Джанет Йеллен выступает приверженцем стимулирующей политики: в прошлом месяце она заявила, что США необходимо «продолжить чрезвычайную финансовую поддержку», писал Bloomberg. Агентство отмечало, что трейдеров, хорошо знакомых с Йеллен, обрадовал выбор Байдена, поскольку они «ожидают, что, работая с ФРС, она поможет экономике оправиться от пандемии». Джанет Йеллен 74 года, она может стать первой женщиной во главе Минфина США.

США занимают первое в мире место по числу заболевших коронавирусом. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились более 13,7 млн человек, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса. Число летальных исходов составляет более 270,4 тыс.

Ущерб США от пандемии коронавируса может составить $16 трлн, заявили в октябре бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП из-за приостановки работы некоторых секторов экономики, а вторая половина связана с высокой смертностью американцев и долгосрочными последствиями для здоровья граждан, указывали Саммерс и Катлер. Bloomberg отмечал, что сумма в $16 трлн составляет около 90% годового ВВП США и вдвое превышает расходы, которые страна с 2001 года потратила на войны в Афганистане, Ираке и Сирии.

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