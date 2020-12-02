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09:39 (мск)

Объявлены лидеры маркетинговой индустрии

Тинькофф, IKEA, Билайн, Instinct и Contrapunto стали обладателями Гран-При Национальной Премии бизнес-коммуникаций.

Экспертный совет определил лидеров индустрии бизнес-коммуникаций и самые эффективные маркетинговые практики.

В этом году был побит рекорд по количеству участников, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку: более 400 заявок в этом году и 350 — в прошлом. IV Премия присвоила 30 золотых наград и 8 Гран-При. Среди участников НПБК: ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ФТС «Пятёрочка», СберМаркет, Тинькофф, Яндекс. Маркет, Audi, Gett, Google, Hasbro, Hyundai, IDS Borjomi Russia, IKEA, METRO Cash & Carry, Microsoft, Mondelēz, PepsiCo, Volkswagen, WWF России и другие.

Подводя итоги Премии, важно отметить, что маркетинговая эффективность в период пандемии выходит на первый план. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в форматы и возможности, останавливаться нельзя — нужно адаптироваться и продолжать расти. Поэтому участие в Премии востребовано.
Валентин Смоляков
Генеральный директор Национальной Премии бизнес-коммуникаций

Обладателями Гран-При стали:

— «Лучший маркетолог»: Горбунцов Михаил | Тинькофф

— «Лучший региональный маркетолог»: Личкановская Лариса | ГК Юником

— «Лучшая маркетинговая кампания»: Квартиротека | IKEA | Instinct

— «Лучшая региональная маркетинговая кампания»: Форум-групп | Жилой район Солнечный | ТОП квартир в Солнечном | MOMO group

— «Лучшее использование инструментов»: Интернет реклама, Influence |

ПАО «ВымпелКом» | Билайн | Contrapunto | Почитай старших

В спецноминациях победу одержали:

— Trendsetter: Инновационный сервис Osteoscan от Вольтарен для распознавания остеоартроза онлайн | GSK Consumer Healthcare | Вольтарен | MediaCom;

— Как мы сделали голоса птиц громче | WWF России | BBDO Moscow;

— Региональный Trendsetter: Форум-групп | Жилой район Солнечный | ТОП квартир в Солнечном | MOMO group

В состав Экспертного совета входят более 80 крупнейших представителей деловой, медиа- и рекламной отраслей. Cреди Экспертов: Алексей Андреев (Depot branding agency), Ольга Барская (OMD OM Group), Андрей Брайович (Media Direction Group), Екатерина Веселкова (сейлз-хаус «Газпром-Медиа»), Мария Косарева (Infiniti Russia), Сергей Пискарев (АКАР), Каролина Соколова (сейлз-хаус «Эверест») и другие ведущие специалисты рынка.

Национальная Премия бизнес-коммуникаций — один из самых престижных деловых конкурсных проектов страны. Премия традиционно объединяет крупных индустриальных игроков, региональных участников, известные бренды и агентства. С результатами этого года можно ознакомиться тут.

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