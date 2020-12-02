09:39 (мск)
Объявлены лидеры маркетинговой индустрии
Тинькофф, IKEA, Билайн, Instinct и Contrapunto стали обладателями
Экспертный совет определил лидеров индустрии
В этом году был побит рекорд по количеству участников, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку: более 400 заявок в этом году и 350 — в прошлом. IV Премия присвоила 30 золотых наград и 8
Подводя итоги Премии, важно отметить, что маркетинговая эффективность в период пандемии выходит на первый план. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в форматы и возможности, останавливаться нельзя — нужно адаптироваться и продолжать расти. Поэтому участие в Премии востребовано.
Обладателями
— «Лучший маркетолог»: Горбунцов Михаил | Тинькофф
— «Лучший региональный маркетолог»: Личкановская Лариса | ГК Юником
— «Лучшая маркетинговая кампания»: Квартиротека | IKEA | Instinct
— «Лучшая региональная маркетинговая кампания»:
— «Лучшее использование инструментов»: Интернет реклама, Influence |
ПАО «ВымпелКом» | Билайн | Contrapunto | Почитай старших
В спецноминациях победу одержали:
— Trendsetter: Инновационный сервис Osteoscan от Вольтарен для распознавания остеоартроза онлайн | GSK Consumer Healthcare | Вольтарен | MediaCom;
— Как мы сделали голоса птиц громче | WWF России | BBDO Moscow;
— Региональный Trendsetter:
В состав Экспертного совета входят более 80 крупнейших представителей деловой, медиа- и рекламной отраслей. Cреди Экспертов: Алексей Андреев (Depot branding agency), Ольга Барская (OMD OM Group), Андрей Брайович (Media Direction Group), Екатерина Веселкова (сейлз-хаус «Газпром-Медиа»), Мария Косарева (Infiniti Russia), Сергей Пискарев (АКАР), Каролина Соколова (сейлз-хаус «Эверест») и другие ведущие специалисты рынка.
Национальная Премия