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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В России впервые с марта сократился оборот наличных

Объем наличных на руках у граждан и бизнеса в ноябре снизился на 41,9 млрд руб., следует из статистики ЦБ. До этого с начала года оборот наличных непрерывно рос рекордными темпами.

Источник: РИА "Новости"

По данным на 1 октября, с начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн руб. В марте-апреле на руки населения и бизнеса поступило свыше 1,2 трлн руб.

Представитель ЦБ сообщил, что реакция населения на рост заболеваемости коронавирусом и ужесточение санитарных правил изменилась.
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«Отсутствие жестких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости», — сказал он РБК.

Снижение объема наличных в обращении типично для октября—ноября, считает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. По его словам, одним из основным факторов роста доходов населения и наличных в обращении весной и летом стали стимулирующие выплаты от государства.

«Сейчас таких выплат нет, поэтому мы просто вернулись в некую нормальную динамику», — отметил он.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что за время пандемии почти 40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты.

Сейчас уже около 85% клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги.

Объем наличных в обороте у россиян начал сокращаться
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11:13 (мск)© Ньюстюб
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