В России впервые с марта сократился оборот наличных

По данным на 1 октября, с начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн руб. В марте-апреле на руки населения и бизнеса поступило свыше 1,2 трлн руб.
Представитель ЦБ сообщил, что реакция населения на рост заболеваемости коронавирусом и ужесточение санитарных правил изменилась.
«Отсутствие жестких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости», — сказал он РБК.
Снижение объема наличных в обращении типично для октября—ноября, считает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. По его словам, одним из основным факторов роста доходов населения и наличных в обращении весной и летом стали стимулирующие выплаты от государства.
«Сейчас таких выплат нет, поэтому мы просто вернулись в некую нормальную динамику», — отметил он.
Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что за время пандемии почти 40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты.
Сейчас уже около 85% клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги.