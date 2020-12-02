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21:16 (мск), источник: ТАСС

В РФПИ назвали стоимость вакцины «Спутник V»

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит менее $10 за дозу и будет самой дешевой из существующих вакцин, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН в среду.

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Источник: РИА "Новости"

«Стоимость российской вакцины от коронавируса “Спутник V” составит менее $10 за дозу», — сказал он. По его словам, это дешевле других вакцин от коронавируса. «Спутник V» будет поставлен во все страны по одинаковой цене.

Дмитриев также заявил, что РФПИ может начать производство вакцины «Спутник V» в Египте и Нигерии. «Мы обсуждаем производство с Египтом, также ведем дискуссии с Нигерией», — сказал он. По словам Дмитриева, фонд продолжит работу с африканскими странами, связанную с производством и поставкой вакцин от коронавируса.

Парнерство с другими странами

Более 40 стран, составляющие более чем 50% мирового населения, проявили заинтересованность в вакцине «Спутник V».
Кирилл Дмитриев
глава РФПИ

Дмитриев добавил, что фонд получил заказы на более чем 1,2 млрд доз вакцины. «Мы будем работать над их производством, в том числе в рамках партнерства с Индией, Китаем и Бразилией, Кореей, Аргентиной и другими странами, производящими вакцину», — отметил он.

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Производство

Дмитриев добавил, что Россия с марта 2021 года планирует ежемесячно производить по 30 млн доз вакцин от коронавируса «Спутник V».

Глава РФПИ отметил, что в дальнейшем ожидаются более высокие показатели. «Мы работаем с большим количеством промышленных партнеров, чтобы существенно нарастить производство. Производство в России будет наиболее значительными в январе — феврале. После того, как спрос в России будет удовлетворен, мы начнем использовать его для производства вакцин, которые будут поставляться в другие страны», — сообщил он.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.

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