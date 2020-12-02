20:47 (мск), источник: N + 1
Сингапур первым в мире одобрил продажу мяса из пробирки
Власти Сингапура выдали компании Eat Just первое в мире разрешение на продажу мяса, выращенного в лаборатории из отдельных клеток.
Речь об искусственной курятине, которая выпускается под брендом Good Meat. Пока ее будут подавать лишь в одном сингапурском ресторане, однако по мере расширения производства курятина из пробирки появится и в других ресторанах и магазинах, а ее стоимость снизится. Как сообщается в
Традиционное животноводство все чаще критикуют за неэтичность и ущерб, наносимый окружающей среде. Однако далеко не все потребители готовы стать вегетарианцами или веганами. Удовлетворить их спрос могло бы искусственное мясо, созданное из растительных компонентов или выращенное в лаборатории.
Изменить ситуацию удалось американской компании Eat Just, которая получила от властей Сингапура первое в мире разрешение на продажу выращенного в лаборатории мяса.
Речь идет о наггетсах из искусственной курятины, которая выпускается под брендом Good Meat.
Для ее производства у живых кур отбирают клетки методом биопсии, а затем культивируют их в специальных емкостях, наполненных питательной жидкостью растительного происхождения (на производственной линии в Сингапуре пока применяют более раннюю технологию с использованием эмбриональной сыворотки телят).
На первом этапе Eat Just запустит продажи искусственной курятины в одном из сингапурских ресторанов. Правда, когда именно этот пункт появится в меню, пока неясно. Со временем список ресторанов и магазинов, где можно будет купить продукцию Eat Just, будет постепенно увеличиваться. Для этого компании придется расширить производственные мощности: если сегодня на сингапурской линии производства работает биореактор объемом 1200 литров, то вскоре потребуются емкости по десять или даже пятьдесят тысяч литров.
Представители Eat Just надеются на аналогичные шаги со стороны регуляторных органов других стран. Появление мяса из пробирки в свободной продаже может подтолкнуть к отказу от традиционного мяса многих потребителей, в том числе тех, кого не устраивают вкус и текстура растительных суррогатов. А вслед за Good Meat на рынок могут выйти и другие производители — например, Memphis Meats, Mosa Meat и Aleph Farms.
Еще один способ сделать мясную промышленность более экологичной — заменить традиционный скот насекомыми, хотя многие покупатели пока относятся к этой идее с осторожностью. Возможно, именно поэтому компания Nestle решила опробовать новый подход не на людях, а на домашних животных, и первой из крупных компаний начала выпуск кормов для кошек и собак на основе белка насекомых — точнее, личинок мухи черной львинки.
Сергей Коленов