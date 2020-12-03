02:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Экономисты назвали срок восстановления доходов россиян
Резкий спад сокращавшихся доходов россиян в 2020 году не сменится быстрым восстановлением в следующем, считает главный экономист
В 2021 году доходы россиян в лучшем случае увеличатся на 2 процента после спада на 5 процентов по итогам нынешнего года. Экономист также назвала срок восстановления доходов граждан. По ее мнению, провал в доходах может быть преодолен лишь к концу 2022 года.
Как подчеркнула директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, предпосылок для быстрого восстановления нет, после небольшого отскока в 2021 году существует риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года.
Специалист считает, что тормозить восстановление доходов в следующем году будут подавленная экономическая активность
Ранее в декабре сообщалось, что доходы жителей 61 региона России увеличились в третьем квартале года по сравнению со вторым кварталом. Аналитики заметили квартальный рост этого показателя на фоне его рекордного в XXI веке падения в годовом выражении. Так, в