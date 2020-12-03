Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 декабряБхопальская катастрофа, первое в мире СМС и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
08:09 (мск), источник: ТАСС

Власти Таиланда в ближайший год планируют отказаться от массового туризма

Королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после пандемии коронавируса, указал глава Управления по туризму страны Ютасак Супасорн.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн.

По его словам, королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после пандемии коронавируса. «Больше никакого массового туризма», — цитирует в четверг чиновника газета Bangkok Post. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд <…> не должен быть признан небезопасным местом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власти рассчитывают в следующем году принять порядка 8 млн туристов, что гораздо ниже показателя 2019 года в 40 млн.

Внутренний туризм

В долгосрочной перспективе индустрия должна полагаться на внутренний рынок, уверен Супасорн. Местный рынок прошел самую низкую точку в апреле и мае, когда средняя заполняемость отелей упала до 2% и 3% соответственно. Кампания внутреннего стимулирования, начавшаяся в июле, помогла поднять этот показатель до 27% в сентябре и 34% в октябре.

Читайте также
Российский турист избегает Москвы

За первые 10 месяцев этого года было совершено 65 млн поездок внутри страны. В октябре этот показатель достиг пика и составило 15 млн путешествий.

Между тем, в королевстве есть много направлений, которые не могут получить достаточно прибыли, поскольку в значительной степени зависят от международного рынка. В первую очередь речь идет об острове Пхукет.

Массовый туризм

Согласно ожиданиям министерства финансов, туристической индустрии, на которую приходится 12% ВВП Таиланда, потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановиться до уровня, предшествующего пандемии. В то время как аналитические центры прогнозируют, что экономика Таиланда полностью восстановится в течение следующих двух лет.

Министр финансов Акхом Темпиттайапайситт прогнозирует, что в 2021 году число иностранных туристов вырастет до 8 млн человек, а в 2022, 2023 и 2024 годах — до 16, 32 и 40 млн соответственно. По данным министерства туризма и спорта страны, по состоянию на 30 октября число прибывших с начала года иностранцев составило 6,7 млн человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных — 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 4 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.

 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
Посол России в США заявил об открытости к переговорам по СНВ-3
Экономисты назвали срок восстановления доходов россиян
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен
«Зенит» крупно проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Коронавирус: чем опасен «иммунный паспорт»
Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень
Авто
Новый кроссовер Mazda CX-30 – состоялась презентация Компания Mazdа выводит на российский рынок стильную новинку
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Популярные темы на «Детях»
Соседская аллергия 449
Фотоуроки: обсуждение фотографий 206
Что у Вас сегодня на завтрак, обед, ужин и ночной дожор? 160
Вы бы помогли исполнить такое желание? 157
Леди
Ирина Пегова сменила прическу, взбудоражив поклонников (фото) Актриса показала себя в необычном образе
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь