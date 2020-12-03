Власти Таиланда в ближайший год планируют отказаться от массового туризма

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн.
По его словам, королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после пандемии коронавируса. «Больше никакого массового туризма», — цитирует в четверг чиновника газета Bangkok Post. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд <…> не должен быть признан небезопасным местом.
Власти рассчитывают в следующем году принять порядка 8 млн туристов, что гораздо ниже показателя 2019 года в 40 млн.
В долгосрочной перспективе индустрия должна полагаться на внутренний рынок, уверен Супасорн. Местный рынок прошел самую низкую точку в апреле и мае, когда средняя заполняемость отелей упала до 2% и 3% соответственно. Кампания внутреннего стимулирования, начавшаяся в июле, помогла поднять этот показатель до 27% в сентябре и 34% в октябре.
За первые 10 месяцев этого года было совершено 65 млн поездок внутри страны. В октябре этот показатель достиг пика и составило 15 млн путешествий.
Между тем, в королевстве есть много направлений, которые не могут получить достаточно прибыли, поскольку в значительной степени зависят от международного рынка. В первую очередь речь идет об острове Пхукет.
Согласно ожиданиям министерства финансов, туристической индустрии, на которую приходится 12% ВВП Таиланда, потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановиться до уровня, предшествующего пандемии. В то время как аналитические центры прогнозируют, что экономика Таиланда полностью восстановится в течение следующих двух лет.
Министр финансов Акхом Темпиттайапайситт прогнозирует, что в 2021 году число иностранных туристов вырастет до 8 млн человек, а в 2022, 2023 и 2024 годах — до 16, 32 и 40 млн соответственно. По данным министерства туризма и спорта страны, по состоянию на 30 октября число прибывших с начала года иностранцев составило 6,7 млн человек.
Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных — 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 4 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.