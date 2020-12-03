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17:12 (мск), источник: Forbes

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с сентября

Американская валюта на минимуме за день к моменту публикации стоила 74,84 рубля. Последний раз доллар стоил дешевле 75 рублей 18 сентября — тогда на минимуме валюта стоила 74,93 рубля.

ЦБ: $ 75.1996   -0.42 € 91.1946   -0.11 ММВБ: $ 74.7900   -0.28 € 90.9275   +0.05
Источник: Reuters

Рубль также укрепляется к евро. Европейская валюта опустилась ниже 91 рубля и на минимуме стоила 90,83 рубля, опустившись на 0,35% в сравнении с ценой на открытии.

Доллар дешевеет к большинству мировых валют вслед за снижением спроса на защитные активы на фоне надежд на успех вакцин от коронавируса, пишет «Интерфакс». Ранее власти Великобритании первыми в мире одобрили использование вакцины-кандидата Pfizer и BioNTech. Прививочную кампанию в стране начнут в начале следующей недели. Правительство Японии одобрило законопроект о бесплатной вакцинации населения за счет бюджетных средств. Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил приступить к вакцинации от коронавируса на следующей неделе, заявив, что объемы производства вакцины «Спутник V» позволяют «начать если не массовую, то масштабную вакцинацию».

Более существенному укреплению рубля препятствует ситуация на рынке энергоносителей. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на бирже ICE на $0,33 (-0,68%) и стоили $47,92 за баррель. Цена нефти марки WTI на бирже Nymex падала на $0,40 (-0,88%), до $44,88 за баррель. Рынок сырья ждет саммита ОПЕК+, на котором будет обсуждаться продление или смягчение действующих квот на добычу в начале 2021 года. По данным The Wall Street Journal, нефтедобывающие страны склоняются к тому, чтобы понемногу начать увеличивать добычу.

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