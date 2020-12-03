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17:37 (мск), источник: РИА Новости

Доллар рухнул до двухлетнего минимума к мировым валютам

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Курс доллара в четверг днем снижается к иене и практически не меняется в паре с евро в надеждах на экономические стимулы в США, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 75.1996   -0.42 € 91.1946   -0.11 ММВБ: $ 74.4625   -0.61 € 90.5125   -0.36
Источник: РИА Новости

По состоянию на 13.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,2112 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2115 доллара за евро, ранее показатель достиг 1,2141 пункта — максимума с конца апреля 2018 года. Курс доллара к иене опускался до 104,28 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 91 пункта, показатель опускался ниже 91 пункта также впервые с конца апреля 2018 года.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с пакетом экономической помощи в США. Ранее во вторник сенаторы США представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов.

«Дополнительные бюджетные стимулы в преддверии вступления в должность нового президента Джо Байдена снизят текущие риски спада экономики и, таким образом, в основном подпитывают инфляционные ожидания, которые ослабят доллар с учетом долгосрочных целей ФРС», — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

Аппетит к риску был также усилен оптимизмом по поводу недавних событий, связанных с началом использования вакцин от COVID-19. В среду Великобритания одобрила вакцину компании Pfizer и BioNTech.

Тем временем евро также остается на самом высоком уровне более чем за два года, преодолевая отметку в 1,21 доллара за евро. Аналитики ING, мнение которых также приводит агентство, связывают его движение в значительной степени со слабостью доллара, а не макроэкономическими факторами.

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