21:03 (мск), источник: Forbes
Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января
Россия и другие
Затем, в зависимости от ситуации на рынке, министры каждый месяц будут обсуждать решения о дополнительном увеличении добычи на те же 500 000 баррелей в сутки, рассказал источник Bloomberg.
Согласованный объем — всего лишь 25% от тех объемов, которые планировалось добавить на рынок несколько месяцев назад: с января предполагалось увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки, как уже было сделано летом.
Но по мере распространения второй волны коронавируса по миру члены ОПЕК+ признали, что этот план уже не выглядят выполнимым. Как отмечает Bloomberg: еще в начале недели многие на рынке рассчитывали, что действующие квоты будут полностью сохранены на три месяца.
Компромиссная сделка позволит избежать раскола между участниками сделки, признаки которого наметились в предыдущие дни напряженных переговоров, пишет агентство. The Wall Street Journal также назвала сделку компромиссом, сглаживающим разногласия нефтедобывающих стран. По словам источников издания, ранее на этой неделе идея сохранить действующие квоты на три месяца натолкнулась на сопротивление некоторых стран, которые на фоне начала восстановления цен хотят снова наращивать добычу, отмечает издание.
Пандемия и обвал нефтяных цен до $25 за баррель этой весной вынудил страны ОПЕК и не входящие в картель нефтедобывающие государства, включая Россию, пойти на беспрецедентное сокращение добычи — на 9,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с примерно 10% мирового докризисного спроса на нефть.
По условиям сделки в августе они начали увеличивать добычу — ограничения снизились до 7,7 млн баррелей в сутки. Ирак и Нигерия, которые не выполнили ранее условия сделки, должны были компенсировать нарушения, сократив добычу дополнительно на 842 000 баррелей в день в августе и сентябре.
Следующий этап сделки был запланирован на январь. Как минимум с середины ноября участники нефтяной сделки пытались договориться о согласованных действиях на рынке нефти с начала 2021 года, рассматривая три варианта. Один из них предполагал продлить действующий уровень добычи до конца марта 2021 года, другой — увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Третий вариант предполагал не одномоментное, а постепенное увеличение добычи в первом квартале 2021 года.