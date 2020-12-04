Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 декабряДень информатики, день заказов подарков и написания писем Деду Морозу, выпуск первого массового советского автомобиля и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
06:38 (мск), источник: Известия

Центробанк отозвал лицензию у национальной страховой группы «Росэнерго»

Банк России в пятницу, 4 декабря, отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго», соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Источник: Reuters

Отмечается, что такое решение принято в связи с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, установленного ЦБ.

Ранее Центробанк сообщил о приостановке нескольких лицензий страховщика, в том числе на ОСАГО, и о назначении временной администрации.

Как пояснили в ЦБ, временная администрация выявила существенное расхождение фактического остатка наличных средств с данными бухгалтерского учета страховой организации. По фактам нарушений Банк России направит обращение в правоохранительные органы.

Уточняется, что компания обязана исполнить обязательства по договорам страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.

«Национальная страховая группа “Росэнерго”» входит в холдинг «Росэнерго». По итогам прошлого года страховщик занял 30-е место среди всех российских страховщиков по уровню сборов — уровень его премий достиг 7,89 млрд рублей.

Банк России 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка.

Кроме того, в начале октября лицензий лишились еще и банки «Прохладный» и «Майский».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Транш-бросок: 50% третьего антикризисного трансферта ушли в шесть регионов
Стримная история: снимавшему смерть подруги блогеру может грозить 15 лет
Банки предложили давать до 20 лет тюрьмы за кражу данных
Стало известно о третьей предсмертной записке «Тесака»
Палата представителей США приняла резолюцию против Пригожина
Байден рассказал о политике в отношении РФ на посту президента
Семья обнаружила тайную комнату под лестницей в новом доме
СМИ: в Италии мужчина после ссоры с женой прошел пешком 450 км
Авто
Стоит ли покупать Kia Ceed с пробегом? Изучаем слабые места и врожденные «болячки» «Киа Сид» первого поколения
Кино
62-летняя Пфайффер перевоплотилась в рыжеволосую светскую львицу Актриса показала себя в образе героини нового фильма
Новости партнеров
Столица защищена: Москва готовится к непогоде заранее
Семья, льготы ЖКУ, помощь пожилым: все о бюджете 2021
Что говорят врачи о продлении ограничений в Москве
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Популярные темы на «Детях»
хорошие новости 308
Сына записали в пополамщики 183
Сын в очках и травля в классе 168
Любовница века 153
Леди
Наташа Королева в меховой накидке взволновала фанатов Артистка выбирает наряд к Новому году
Новости партнеров
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Какие доплаты к пенсиям ждут москвичей в 2021 году
Предают только свои. Коммунисты выступили против льгот «детям войны»
В помощь старшим. Все о повышении пенсий в Москве
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь