Центробанк отозвал лицензию у национальной страховой группы «Росэнерго»

Отмечается, что такое решение принято в связи с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, установленного ЦБ.
Ранее Центробанк сообщил о приостановке нескольких лицензий страховщика, в том числе на ОСАГО, и о назначении временной администрации.
Как пояснили в ЦБ, временная администрация выявила существенное расхождение фактического остатка наличных средств с данными бухгалтерского учета страховой организации. По фактам нарушений Банк России направит обращение в правоохранительные органы.
Уточняется, что компания обязана исполнить обязательства по договорам страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.
«Национальная страховая группа “Росэнерго”» входит в холдинг «Росэнерго». По итогам прошлого года страховщик занял 30-е место среди всех российских страховщиков по уровню сборов — уровень его премий достиг 7,89 млрд рублей.
Банк России 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка.
Кроме того, в начале октября лицензий лишились еще и банки «Прохладный» и «Майский».