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08:58 (мск), источник: RNS

Рубль укрепился после решений ОПЕК+

Курс рубля растет к доллару и евро после решения ОПЕК+ об увеличении уровня добычи нефти с 1 января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют биржевые данные.

ЦБ: $ 75.1996   -0.42 € 91.1946   -0.11 ММВБ: $ 74.4500   -0.62 € 90.4000   -0.47
Источник: Reuters

Так, в четверг курс доллара опускался до 74,25 руб. Таким образом, курс рубля по отношению к американской валюте обновил трехмесячный максимум. По состоянию на 8:10 (мск) курс доллара составил 74,29 руб.

Курс евро днем ранее также опускался до 90,23 руб. По состоянию на 8:10 (мск) курс европейкой валюты составил 90,40 руб.

Новость
Цена нефти Brent поднялась выше $49 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+

3 декабря страны ОПЕК и не входящие в картель государства, участвующие в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+), приняли решение об увеличении уровня добычи нефти с 1 января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, суммарное сокращение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки (от базового уровня).

Также страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о проведении с января 2021 года ежемесячных встреч на уровне министров для отслеживания текущей ситуации на рынке нефти и определения дальнейших ограничений добычи. Первоначальными условиями сделки предполагалось увеличение добычи странами ОПЕК+ с 1 января на 1,9 млн баррелей в сутки.

При этом Россия увеличит добычу нефти в январе 2021 года на 125 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.

12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом в период с 1 июля до 31 декабря 2020 года объём сокращения должен снизиться до 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года — до 5,8 млн баррелей в сутки.

Базовым уровнем, от которого рассчитывается сокращение добычи для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, установлен уровень октября 2018 года.

Для России и Саудовской Аравии в качестве базового считается уровень в 11 млн баррелей в сутки.

Оба государства должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года примерно на 2,5 млн баррелей в сутки.

6 июня страны ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие в мае-июне квоты сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года.

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