08:58 (мск), источник: RNS
Рубль укрепился после решений ОПЕК+
Курс рубля растет к доллару и евро после решения ОПЕК+ об увеличении уровня добычи нефти с 1 января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют биржевые данные.
Так, в четверг курс доллара опускался до 74,25 руб. Таким образом, курс рубля по отношению к американской валюте обновил трехмесячный максимум. По состоянию на 8:10 (мск) курс доллара составил 74,29 руб.
Курс евро днем ранее также опускался до 90,23 руб. По состоянию на 8:10 (мск) курс европейкой валюты составил 90,40 руб.
3 декабря страны ОПЕК и не входящие в картель государства, участвующие в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+), приняли решение об увеличении уровня добычи нефти с 1 января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, суммарное сокращение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки (от базового уровня).
Также
При этом Россия увеличит добычу нефти в январе 2021 года на 125 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в
Базовым уровнем, от которого рассчитывается сокращение добычи для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, установлен уровень октября 2018 года.
Оба государства должны сократить добычу нефти в
6 июня страны ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие в