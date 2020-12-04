13:08 (мск), источник: Life.ru
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с платёжками за ЖКУ
Этот способ стал актуален
Мошенники придумали новый способ выманивания у россиян данных их банковских карт — с помощью рассылки фальшивых уведомлений о «долгах за ЖКУ», которые якобы накопились за время самоизоляции и удалёнки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ВТБ. Однако другие банки пока с такими схемами не сталкивались.
Способ заключается в следующем: жертве на электронную почту приходит сообщение о накопленных «долгах» по
Если «должник» игнорировал сообщение, ему звонили якобы от УК и убеждали в наличии «долга». При этом мошенники пытались выяснить реквизиты карты клиента, предлагали совершить «тестовую транзакцию» и просили сообщить им код из СМС.
Как считает
Чтобы уберечь себя от такого вида мошенничества, эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам сразу после получения сообщения, не раскрывать личные данные на открывающихся сайтах и по телефону. Лучше самим перепроверить информацию в управляющей компании.