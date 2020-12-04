Суд передал в собственность Росимущества акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии сегодня, 4 декабря, полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об истребовании 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) Башкирской содовой компании (БСК) «из чужого незаконного владения» АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом “Башкирская химия”». Также суд обязал держателя реестра акционеров АО «Реестр» и номинального держателя акций банк «Уралсиб» списать акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Решение суда пока не опубликовано.
По словам информированного собеседника «Ъ», близкого к БСК, по данным на 2018 год стоимость 100% акций компании составляла около 70 млрд руб.
Основные производственные активы БСК расположены возле Стерлитамака, вторая производственная площадка — Березниковский содовый завод — находится в Пермском крае. Компания занимает первое место в России по производству пищевой и кальцинированной соды, а также является одним из лидеров по производству поливинилхлорида, каустической соды и кабельных пластикатов. По итогам 2019 года чистая прибыль БСК составила 12 млрд руб. при выручке в размере 48,2 млрд руб. Компания начислила акционерам 7,1 млрд руб. дивидендов.
ОАО «Сода» было создано в 1994 году путем преобразования стерлитамакского производственного объединения «Сода». Доля республики в нем составляла 61,65% уставного капитала. В 2013 году «Соду» присоединили к ОАО «Каустик» (им владели «Башкирская химия» и кипрская Modisanna). В результате образовалась БСК. До настоящего времени «Башкирской химии» принадлежал контрольный пакет предприятия в размере 57,18%, еще 38,3% было у республиканского Регионального фонда.
Решение по резонансному делу было рассмотрено в рекордные сроки.
Генпрокуратура подала иск в конце августа, после выступления президента России Владимира Путина, который раскритиковал владельцев группы «Башкирская химия» Дмитрия Пяткина и бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова, заявив, что «деньги, заработанные компанией (БСК.— “Ъ”), в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются».
Президент тогда поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью утраты контроля государства над содовым предприятием. Через два дня надзорное ведомство отчиталось о проверке, сообщив о выявленных нарушениях законодательства при создании БСК.
«Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», — сообщала Генпрокуратура.
Выступлению Владимира Путина и последующих событий предшествовали столкновения у подножия шихана Куштау возле Стерлитамака, который БСК планировала разработать для добычи сырья.
В сентябре арбитражный суд в качестве обеспечительных мер арестовал спорные акции. Рассмотрение дела по существу началось в октябре. Истец заявил в суде, что считает незаконными все этапы приватизации предприятий БСК — «Соды» и «Каустика». Приватизация проводилась по решению Верховного совета республики, кабмина и госкомитета по имуществу в 1992—1993 годах и, как отмечали представители Генпрокуратуры, без всяких на то оснований.
Представители «Башхима» выступали против удовлетворения иска, заявляя, что по исковым требованиям еще в 1997 году истек трехлетний срок давности.
С момента акционирования предприятий «Сода» и «Каустик» прошло более 30 лет.
Ходатайство об участии в деле подавали миноритарные акционеры: физлица Рустам Залимов, Александр Сисин и Любовь Поперекова. Они указывали, что признание незаконной приватизации «Соды» и «Каустика» может затронуть их права, что повлечет обязанность передать принадлежащие им акции Росимуществу. Также заявления подавали ООО «Башхимтранс» и санаторий-профилакторий «Ольховка», принадлежащие БСК. Они опасались, что в случае удовлетворения исковых требований Росимущество может оспорить решения БСК о создании этих компаний. Суд отказал им в участии в деле, отметив, что иск не затрагивает их права и обязанности.
Глава Башкирии Радий Хабиров изначально заявлял, что будет настаивать на передаче акций в собственность республике.
Он даже сообщал в конце августа, что власти направили самостоятельный иск в арбитражный суд. Однако такое заявление в суд не поступило. В конце октября глава заявил, что поменял свое мнение и правительство республики будет поддерживать исковые заявления Генпрокуратуры. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии участвовало в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
«Башкирская химия» ходатайствовала о привлечении к участию в деле правительства России и о назначении комплексной судебной бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы. Однако компании также было отказано.
Собеседник, близкий к «Башкирской химии», сообщил «Ъ», что в компании пока не приняли решение о том, будут ли подавать апелляционную жалобу.
В Генпрокуратуре «Ъ» сообщили, что ведомство продолжит осуществлять контроль за ситуацией на предприятии.
Влада Шипилова, Булат Баширов, Уфа