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10:39 (мск), источник: Life.ru

Запасы на каникулы. Какие продукты подорожают к Новому году и что нужно купить впрок, чтобы сэкономить

Эксперты рассказали, цены на какие продукты вырастут к Новому году и что стоит приобрести заранее.

Источник: РИА "Новости"

Традиционно перед Новым годом цены на овощи и фрукты вырастают на 15−20%. Это связано с тем, что россияне в конце декабря привыкли закупать продукты впрок, чтобы в первые десять дней января не ходить по магазинам, а быть дома с семьёй. Ретейлеры этим пользуются и повышают цены.

— Возможно, в конце 2020 года цены ещё вырастут, но многое зависит от покупательской способности людей. Год был непростой, многие люди потеряли работу, доходы населения упали. Поэтому ретейлеры, скорее всего, будут следить за спросом и формировать предложение исходя из него, — считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Аналитическое агентство «Рыбсеть» прогнозирует подорожание красной икры на 40%, поскольку этот продукт в России считается традиционным на новогодних столах, запастись им следует заранее. Рост цен связан с низким выловом: на Дальнем Востоке вместо запланированных 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося удалось выловить только 180 тысяч тонн.

Ещё один традиционный элемент праздничного стола — шампанское. Цены на этот напиток к Новому году вырастут и из-за повышенного спроса, и в связи с подписанием приказа об увеличении минимальной розничной цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки. Так, с 1 января 2021 года стоимость шампанского должна начинаться от 169 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра, а коньяка — с 446 рублей за 0,5 л.

Также почти на 6% вырастет цена водки. Пол-литра алкогольного напитка будут стоить минимум 243 рубля.

Цены вырастут не только на праздничные продукты, но и на те товары, которые входят в потребительскую корзину. К примеру, подсолнечное масло уже подорожало с сентября по декабрь на 20−30 рублей за бутылку. Причина роста цен — плохой урожай подсолнечника. А сахар стал дороже в оптовой закупке почти в два раза из-за низкого урожая сахарной свёклы.

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Директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что к Новому году вырастет стоимость макарон, поскольку урожай зерна также был не очень хорошим.

Стоимость мясной продукции: колбас, сосисок, полуфабрикатов — не изменится. По словам технолога ГК «Омега» Ивана Рыжкова, колбаса дорожать не будет до конца года.

— Стоимость сырья не растёт, а доллар снижается, то есть заводы закупают по выгодным ценам и пищевые добавки, и мясо. Закупаться сосисками не следует. Цены от производителей вверх не пойдут, ведь все понимают, что финансовые возможности населения сейчас не самые позитивные, нет смысла выпускать дорогие продукты и ждать на них высокого спроса, — добавил Рыжков.

В 2019 году россиянам пришлось потратить на новогодний стол в среднем 6430 рублей. Вероятно, в этом году чек увеличится. Чтобы сэкономить и не участвовать в предпраздничной суматохе в магазинах, лучше купить нескоропортящиеся продукты заранее.

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