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10:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Санкционка» оказалась незаменимой

Россия не смогла достичь целей импортозамещения продуктов.

Источник: AP 2020

Вопреки надеждам властей, Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года, показало исследование Национального рейтингового агентстве (НРА). На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, «запрещенки».

За восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%, говорится в исследовании НРА (есть у «Ъ»). Но это все еще на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии. В самом документе в качестве одной из мер упоминалось сокращение импорта товаров, производимых внутри страны.

После введения в 2014 году эмбарго на продукты из стран Евросоюза и ряда других (мясо-молочная продукция, рыба, овощи и фрукты) в ответ на санкции Запада против России чиновники апеллировали как раз к стратегии от 2012 года, обещая заместить запрещенные товары российскими.
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Однако получилось это лишь частично. Так, экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. Россия из-за климата долго будет нетто-импортером овощей и фруктов, объясняет старший аналитик НРА Мария Сулима.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что если в 2000-х годах Россия ввозила 2,5−3 млн тонн мяса и субпродуктов, в том числе из ЕС, то в 2020 году — менее 600 тыс. тонн. В этом году в стране будет выпущено 5,05 млн тонн мяса птицы и 4,25 млн тонн свинины, хотя десять лет назад эти показатели составляли 0,8 млн и 1,6 млн тонн, поясняет эксперт.

Растет, хотя и не столь быстро, и производство рыбы. Так, в 2019 году в стране было произведено 4,21 тонны лососевых против 3,68 тонны в 2013 году, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. В «Союзмолоке» говорят, что за последнее время всплеск импорта молочной продукции наблюдался только в начале 2019 года — на 11% год к году: «Но все равно это минимальный объем за последние годы».

В НРА отмечают, что внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не подпавших под санкции.


Но, говорят в агентстве, доля импорта такой продукции по-прежнему высока: 30% против 38% в 2013 году. Недостающий объем ввозится из третьих стран.

Если до эмбарго на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в РФ молочной продукции, то сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (79% против 39% до санкций). Белоруссия также заменила ЕС и в поставках мяса: сейчас ее доля в структуре импорта в РФ составляет 29% против 12% в 2013 году. Из Парагвая, откуда до санкций мясо ввозилось ограниченно, сейчас импортируется 19%.

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Но самые любопытные закономерности проявляются, если проследить цепочку на шаг дальше. Например, Норвегию, поставлявшую в РФ до эмбарго до 40% импортной рыбы, заменили Чили и Фарерские острова, откуда сегодня поступает соответственно 20% и 16%. При этом поставки норвежской рыбы в Чили одновременно выросли втрое. Эквадор, откуда сейчас завозится в Россию 22% фруктов, фактически заменил на этом рынке Евросоюз. Однако, выяснили аналитики, за последнее время сам Эквадор увеличил закупки этой продукции в Европе в семь раз, что превышает объемы внутреннего потребления. Поставки в РФ овощей из Европы частично заместил Китай: доля этой страны в импорте составляет 21% против 8% в 2013 году. Между тем параллельно сама КНР втрое увеличила закупки овощей в Евросоюзе.

В результате в НРА пришли к выводу, что эти страны осуществляют, по крайней мере частичный, реэкспорт подсанкционной продукции в РФ.

Эксперты, впрочем, к наблюдениям аналитиков относятся осторожно. «Из Эквадора по большей части поступают бананы и экзотические фрукты, не выращиваемые в ЕС», — говорит гендиректор FruitNews Ирина Козий. Герман Зверев считает реэкспорт лососевых европейского производства из Чили в РФ экономически невыгодным из-за большого логистического плеча.

В то же время Ирина Козий считает реэкспорт вполне реальным явлением, только другой продукции и через другие страны: Сербию, Молдавию, Азербайджан и государства ЕАЭС. Из них за год могло быть завезено почти 110 тыс. тонн яблок, или около 15% всего импорта, добавляет эксперт. Китай, отмечает она, может заниматься реэкспортом, например, в поставках миндаля, так как Гонконг — крупный центр торговли этим орехом, выращенным в Калифорнии.

Халиль Аминово

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