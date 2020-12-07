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06:01 (мск), источник: Известия

В правительстве предлагают упростить получение вычетов НДФЛ

В понедельник, 7 декабря, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный Минфином (есть в распоряжении «Известий»).

Источник: РИА "Новости"

Чтобы получить деньги от государства, сейчас в налоговые органы необходимо подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы.

Однако если проект будет принят, гражданину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика.

В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты.

Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников — участников рынка ценных бумаг, отвечающих установленным требованиям.

В финансовом ведомстве уверены, что инициатива пойдет на пользу не только населению.

«Кроме того, принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов). Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь всё перейдет в онлайн-режим. Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Инициатива действительно может облегчить жизнь россиян, считает руководитель комитета по экономике «Опоры России» Алексей Каневский. Однако зачастую цифровые изменения не сразу работают должным образом и влекут за собой неразбериху, особенно в первое время, указал он.

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