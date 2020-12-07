В правительстве предлагают упростить получение вычетов НДФЛ

Чтобы получить деньги от государства, сейчас в налоговые органы необходимо подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы.
Однако если проект будет принят, гражданину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика.
В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты.
Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников — участников рынка ценных бумаг, отвечающих установленным требованиям.
В финансовом ведомстве уверены, что инициатива пойдет на пользу не только населению.
«Кроме того, принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов). Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь всё перейдет в онлайн-режим. Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
Инициатива действительно может облегчить жизнь россиян, считает руководитель комитета по экономике «Опоры России» Алексей Каневский. Однако зачастую цифровые изменения не сразу работают должным образом и влекут за собой неразбериху, особенно в первое время, указал он.