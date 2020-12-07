13:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль считает программу импортозамещения успешной
Стратегия импортозамещения в России успешно выполняется, заявил
Ранее «Ъ» писал об исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Оно показало, что России не удалось добиться целей по замещению основных импортных продуктов, в том числе запрещенных контракциями в 2014 году.
«Программа успешна», — заявил господин Песков журналистам во время
Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребность россиян. Если мы говорим о
каких-тонюансах, то да, импорт, безусловно, происходит, он будет происходить, никогда задача остановить импорт продуктов питания не стояла, поэтому здесь, конечно, нужно дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов.
Он также отметил, что Россия не была инициатором этой ситуации. Она была вынуждена сделать упор на импортозамещение после введения санкций. «Это зеркальная мера», — сказал Дмитрий Песков.