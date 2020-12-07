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13:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль считает программу импортозамещения успешной

Стратегия импортозамещения в России успешно выполняется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у властей нет задачи полностью заменить поставки всей иностранной продукции.

Источник: Reuters

Ранее «Ъ» писал об исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Оно показало, что России не удалось добиться целей по замещению основных импортных продуктов, в том числе запрещенных контракциями в 2014 году.

«Программа успешна», — заявил господин Песков журналистам во время пресс-колла на вопрос «Ъ FM».

Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребность россиян. Если мы говорим о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит, он будет происходить, никогда задача остановить импорт продуктов питания не стояла, поэтому здесь, конечно, нужно дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь Владимира Путина

Он также отметил, что Россия не была инициатором этой ситуации. Она была вынуждена сделать упор на импортозамещение после введения санкций. «Это зеркальная мера», — сказал Дмитрий Песков.

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