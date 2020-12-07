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17:39 (мск), источник: Секрет Фирмы

Бизнес попросил Собянина не повышать налоги на недострои

Малый и средний бизнес Москвы обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не расширять список недвижимости, владельцы которой должны платить повышенный налог на имущество. Перечень должен обновиться с января 2021 года, но после пандемии далеко не все предприниматели оказались готовы к дополнительной нагрузке.

Письмо направила в мэрию столицы организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса. Союз предпринимателей указал, что сейчас и без новых налогов многие фирмы находятся в плачевном состоянии.

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«Экономическая ситуация, вызванная эпидемиологической обстановкой, поставила бизнес в сложное положение. В подавляющем большинстве отраслей наблюдается ухудшение финансовых показателей. Дополнительная налоговая нагрузка усугубит состояние бизнеса, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства», — сообщили в «Опоре России».

Основным аргументом бизнеса стало падение рыночной стоимости многих коммерческих объектов. Обычно она выше кадастровой, но из-за спада деловой активности недвижимость рухнула в цене. Авторы письма подчеркнули, что в текущей ситуации перерасчет налога на базе большей суммы будет «экономически несправедлив».

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Перечень помещений, налог на имущество по которым с 2021 года будут рассчитывать по кадастровой стоимости, московские власти утвердили 24 ноября. Список расширился с 33 000 объектов до 37 000, в основном за счет жилых помещений, гаражей, машино-мест, нежилых и незавершенных объектов. Кроме того, с 1 января налог начнут брать даже с недостроев, чего не было в 2020 году.

«Опора России» предложила мэрии заморозить налоги на новые объекты, а на недострои — и вовсе отменить. Незавершенные объекты не приносят владельцам деньги, а повышенный налог может затормозить их строительство, подчеркнули авторы письма.

Пойдут ли московские власти на пересмотр документа, пока неизвестно. Однако в экономическом департаменте Москвы указали, что собственники тех объектов, которые попали в перечень по ошибке, могут инициировать уточнения по смене назначения участка или претендовать на льготу, снижающую налог в четыре раза.

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