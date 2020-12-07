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19:00 (мск), источник: Ведомости

Доля России на мировом рынке оружия сократилась более чем в два раза

Доля российских компаний среди 25 крупнейших производителей оружия мира в прошлом году составила 3,9%, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). При этом в 2018 г. показатель был на уровне 8,6%.

В топ-25 вошли российский концерн «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация». Их выручка за минувший год сократилась на $634 млн, сообщили аналитики.

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«Санкции против российских компаний и установленные правительствами ограничения на приобретения китайскими фирмами, похоже, сыграли роль в ограничении глобального присутствия китайских и российских компаний», — пояснил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

При этом объем продаж «Объединенной авиастроительной корпорации» упал на $1,3 млрд, поэтому она выбыла из рейтинга 2019 г. По словам исследователя SIPRI Александры Куимовой, причинами ухудшения оборотов компании стали конкуренция на внутреннем рынке и сокращение государственных расходов на модернизацию флота.

В целом выручка от продажи оружия 25 самых крупных мировых компаний в 2019 г. составила $361 млрд — на 8,5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные SIPRI. 61% от всех продаж пришлась на американские предприятия. Еще 18% составила доля шести западноевропейских компаний. 16% пришлись на компании Китая.

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