Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
04:03 (мск), источник: ТАСС

Приставы в 2020 году взыскивали с граждан долги по кредитам на сумму 2,4 трлн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Общая задолженность граждан перед банками, которую взыскивали приставы в этом году, превышала 2,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России за 10 месяцев этого года, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

В этот период на исполнении у приставов находилось (с учетом долгов, перешедших с прошлых лет — прим. ТАСС) свыше 11,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму более 2,4 трлн рублей. Из этого числа более 5,7 млн исполнительных производств на сумму свыше 823,6 млрд рублей было возбуждено в этом году.

На начало 2020 года таких документов было более 5,8 млн, а долги граждан по ним превышали 1,6 трлн рублей. За 10 месяцев этого года окончено и прекращено (в том числе в связи с невозможностью взыскания) свыше 3,8 млн исполнительных производств на сумму более 561,9 млрд рублей.

При этом фактическим исполнением завершились только 988 тыс. из них, в результате чего была взыскана задолженность по кредитам на сумму почти 49 млрд рублей, свыше 13,3 млрд из которых должники выплатили добровольно.

На 1 ноября, согласно данным ФССП, на исполнении у приставов осталось более 7,8 млн производств о взыскании банковских долгов на общую сумму более 1,8 трлн рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
В Госдуму внесут проект о переносе выходного на 31 декабря
Мясников предрек новую волну коронавируса
Британский авианосец за $4,1 млрд сломался из-за воды
Роспотребнадзор продлил меры из-за COVID в школах до 2022 года
Экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов
В Таганроге обокрали «самолет Судного дня»
США поставили Россию в список по нарушениям религиозных свобод
Hi-Tech
Все сходят с ума от нового «приложения хайпа». Мы попробовали Мы попробовали
Горячие темы на Авто
Господа , вы не правы подняв пенсионный возраст . 376
Послания президента... 312
Как же вы ,щуки, надоели . 297
С чего у меня начинались субботы 30 лет назад. И у соседей тоже. 182
Новости партнеров
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Мишустин рассказал, что случится с Чубайсом после увольнения из «Роснано»
Дети
Седина в бороду: звездные отцы 50+ (фото) Некоторые из них — практически в 70 лет
Леди
Лизу Арзамасову поздравляют с помолвкой Актриса спровоцировала слухи о скором замужестве.
Новости партнеров
Ягуар хотел поживиться анакондой. Чем закончилась схватка
Двум категориям россиян откажут в доплате к пенсии
Фотограф заснял, как голодная лиса приблизилась к бездомной кошке
Новые правила ждут всех, у кого есть банковская карта Сбербанка
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь