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13:14 (мск), источник: Ведомости

Глава «Сибура» прокомментировал сделку Шамалова с акциями компании за $100

Сообщения о покупке 3,8% акций «Сибура» за $100 Кириллом Шамаловым нельзя считать корректными, заявил РБК председатель правления «Сибур Холдинг» и его акционер Дмитрий Конов, который также был участником мотивационной программы и по ее итогам стал акционером компании.

Источник: РИА "Новости"

«Цену в $100,02 некорректно считать отражением стоимости, в которую Шамалову обошлись 3,8% “Сибура”. Так же, как и в сделках остальных менеджеров этой группы (участников мотивационной программы, эта сделка была лишь завершением мотивационной программы, которая началась в 2010 году и состояла из нескольких последовательных действий», — заявил изданию Конов.

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По его словам, после того как бизнесмен Леонид Михельсон купил «Сибур», для ряда топ-менеджеров компании была запущена программа приобретения акций компании — в несколько этапов и «при соблюдении определенных условий», уточнил Конов.

«Так как это была покупка акций компании [Themis Holdings], владевшей акциями “Сибура” и обремененной долгом, завершению программы для входивших в эту группу менеджеров предшествовало взятие на себя пропорциональных приобретаемым пакетам частей долга», — добавляет он.

7 декабря издание «Важные истории» опубликовало материал о совладельце «Сибура» и участника списка 200 богатейших россиян 2019 г. по версии Forbes с состоянием в $950 млн Кирилле Шамалове. В нем говорилось, что Шамалов формально приобрел 3,8% ее акций всего за $100,02 в июне 2013 г., увеличив долю в компании до 4,3%. Соответствующие сведения содержались в договоре компании Kylsyth Investments Limited Шамалова о покупке этой доли, который есть в распоряжении издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают, кто является организаторами распространения слухов о лицах, якобы связанных с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, которые приводил ТАСС, «все это подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью».

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