Глава Минздрава предложил наказывать производителей за дефицит лекарств

Фармакологические компании должны нести ответственность за дефицит лекарств на рынке, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Возможно, нам нужно установить и ответственность, если предприятие имеет производственную площадку и зарегистрированный лекарственный препарат, когда резко снижает объемы, меняет планы, тем самым создавая дефицит на рынке», — заявил он на Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Минздрава отметил, что если подобную ответственность ввести невозможно, то министерство обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться, вызван ли дефицит реальными причинами или «другими, конкурентными».
В октябре представители благотворительных фондов в открытом письме руководству России сообщили о дефиците онкологических препаратов. В письме подчеркивалось, что в 2020 году производство этих препаратов в стране «резко сократилось», а «на запросы больниц не нашлось поставщиков». Детский онколог-гематолог Александр Румянцев отметил в письме, что это не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, которые «уже десятки лет» составляют основу лечения онкобольных.
В начале ноября вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву «проработать вопрос незамедлительной закупки небольших объемов лекарственных препаратов, в том числе путем проведения электронного запроса котировок». Покупка путем запроса котировок позволяет провести торги быстрее, чем с помощью аукциона.