17:30 (мск), источник: РИА Новости
Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что, несмотря на принятие федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который вступит в силу с начала следующего года, некоторые аспекты требуют регламентации.
«Признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и
Кроме того, с участием Росфинмониторинга нужно разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта, добавил Бастрыкин.
В конце ноября премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует признать цифровые активы имуществом, что позволит их владельцам рассчитывать на юридическую защиту и даст возможность отстаивать свои права в суде.
Почему криптовалюты нельзя считать средством расчета, в октябре пояснил Центробанк. В докладе регулятора указывалось, что эти механизмы нельзя полноценно использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг, в качестве меры стоимости и средства сбережения