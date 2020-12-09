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01:06 (мск), источник: Известия

Банки нашли новые способы атаковать клиентов рекламой

Банки начали рассылать гражданам СМС с рекламой своих продуктов, когда они стоят у банкоматов. В ряде кредитных организаций рассказали «Известиям», что внедрили новые CRM-технологии с использованием АТМ. Такая система в режиме реального времени будет информировать сотрудников отделения, когда к банкомату рядом с офисом подойдет клиент с предодобренным предложением.

Источник: Известия

Сотруднику передается информация о человеке и параметры предлагаемого продукта, а посетителю автоматически отправляется смс-уведомление о возможности обратиться за консультацией.

«Почта Банк» и МКБ уже внедрили CRM-технологии с использованием банкоматов, рассказали в кредитных организациях. Такие системы введены уже более чем в 4,5 тыс. точек обслуживания.

В «Почта Банке» рассчитывают, что технология повысит эффективность коммуникаций с клиентом и приведет к росту активных продаж, а также увеличит конверсию предодобренных предложений в договоры на 20%.

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Такую систему уже пилотируют и в десяти отделениях МКБ. Кроме этого клиентам, посетившим офис, приходит таргетированная реклама.

В банке «Дом. РФ» хотят информировать клиентов о предодобренных персональных предложениях и через банкоматы. Эта технология в том числе поможет оформить продукт дистанционно, она будет запущена с 1 квартала 2021 года, сообщил директор розничных продуктов банка «Дом. РФ» Евгений Шитиков.

В ВТБ и «Райффайзенбанке» пошли по другому пути: они начали внедрять сервисы, чтобы делать предложения клиентам в контексте истории их взаимодействия с банком и совершенных ими операций или покупок. Клиент получает индивидуальное предложение, основанное на глубокой аналитике моделей склонностей, поведенческих характеристик, объяснила руководитель департамента розничного CRM банка ВТБ Ирина Елистратова.

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