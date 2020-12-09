Банки нашли новые способы атаковать клиентов рекламой

Сотруднику передается информация о человеке и параметры предлагаемого продукта, а посетителю автоматически отправляется смс-уведомление о возможности обратиться за консультацией.
«Почта Банк» и МКБ уже внедрили CRM-технологии с использованием банкоматов, рассказали в кредитных организациях. Такие системы введены уже более чем в 4,5 тыс. точек обслуживания.
В «Почта Банке» рассчитывают, что технология повысит эффективность коммуникаций с клиентом и приведет к росту активных продаж, а также увеличит конверсию предодобренных предложений в договоры на 20%.
Такую систему уже пилотируют и в десяти отделениях МКБ. Кроме этого клиентам, посетившим офис, приходит таргетированная реклама.
В банке «Дом. РФ» хотят информировать клиентов о предодобренных персональных предложениях и через банкоматы. Эта технология в том числе поможет оформить продукт дистанционно, она будет запущена с 1 квартала 2021 года, сообщил директор розничных продуктов банка «Дом. РФ» Евгений Шитиков.
В ВТБ и «Райффайзенбанке» пошли по другому пути: они начали внедрять сервисы, чтобы делать предложения клиентам в контексте истории их взаимодействия с банком и совершенных ими операций или покупок. Клиент получает индивидуальное предложение, основанное на глубокой аналитике моделей склонностей, поведенческих характеристик, объяснила руководитель департамента розничного CRM банка ВТБ Ирина Елистратова.