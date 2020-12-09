00:49 (мск), источник: Известия
Пандемия снизила доходность пенсионных накоплений
Пандемия, нестабильные цены на нефть, мягкая
Так, если в начале года ожидалось, что фонды смогут получить для клиентов 7,5−10% доходности, то сейчас она снижена до 5,5−6,5%, следует из обзора НРА о состоянии НПФ. На следующий год ожидания также скромные — 6−7%.
В прошлом году доходность от инвестирования в среднем по всем фондам составила 10,7%. На этом строился первоначальный прогноз, который пришлось корректировать
По данным Центробанка, среднее значение по всем фондам за девять месяцев составляет чуть более 6,4%, а с учетом вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию — 5,7%. Объем накоплений в НПФ на начало октября составил более 2,9 трлн рублей.
С 2014 года (во вторник мера была продлена до 2023 года) введен мораторий на пенсионные накопления. Они становятся частью страховой пенсии и идут на выплаты пенсионерам. Единственная возможность увеличить накопления — инвестировать уже сформированные средства. То есть именно успех размещения в конечном итоге влияет на уровень накопительной пенсии в будущем.