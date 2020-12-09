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03:23 (мск), источник: Известия

Зимним курортам России прогнозируют рост спроса на 15%

Спрос на российские направления в период новогодних праздников должен вырасти на 15%, заявила «Известиям» директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Наибольшей популярностью пользуются горнолыжные курорты: Хибины, Шерегеш, Домбай, Чегет и Архыз.

Источник: РИА "Новости"

Однако окончательное решение, куда ехать на праздники, по словам представителя АТОР, россияне будут принимать в последний момент, исходя из того, какие ограничения будут действовать в регионах.

«Люди, например, соберутся поехать на Хибины, а потом Мурманская область объявит, что не будет пускать туристов из других регионов на свои курорты. Хотя как собираются это контролировать, я не очень понимаю», — признала эксперт.

Как отметили в сервисе путешествий «Туту.ру», пока на новогодние праздники в основном идут бронирования в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Армению, Молдавию, Киргизию. Также есть спрос на Дубай и Турцию. Но главный интерес всё же к путешествиям по России. Самые популярные направления — Сочи, Симферополь и Калининград.

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При этом, как уточнили в Aviasales, доля бронирований внутри страны на новогодние праздники составляет 95%. Самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды. В компании также отметили резкий рост спроса на лыжные курорты России — например, Новокузнецк стал популярнее на 67% за счет курорта «Шерегеш».

В 2019 году в топ внутренних направлений у россиян, по данным АТОР входили Краснодарский край (в основном за счет горнолыжных курортов Красной Поляны), Крым, Санкт-Петербург и Великий Устюг.

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