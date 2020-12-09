Путин заявил о недопустимости оправдания роста цен на продукты пандемией

Рост цен на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?
Владимир Путинпрезидент РФ
Путин отметил, что снизились доходы граждан, а цены на базовые продукты растут.
Он выразил удивление ростом цен на сахар — на 1,5%, подсолнечное масло — 23,8%, хлеб — 6,3%, муку — 12,9%, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности.
Он отметил, что рынок труда испытывает нагрузку, безработица в России выросла, составив 6,3%, хотя эти показатели ниже, чем в США и Еврозоне.
При этом, подчеркнул президент, снижение безработицы идет медленно, этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию.
Он потребовал от правительства конкретных мер по стабилизации ситуации на рынке труда и в ситуации с ростом цен на базовые продукты. «Все принимаемые меры по стабилизации цен должны быть тщательно изучены и сбалансированы с учетом влияния на бизнес», — резюмировал он.
Ранее на совещании Владимир Путин призвал не допустить ситуации, как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты, поскольку тогда был дефицит, а сейчас «людям может не хватать денег».
В начале декабря руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов сообщил, что меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты. Он напомнил, что в предновогодние дни обычно на 10% и более дорожают традиционные продукты для праздничного стола, но затем спрос падает и цены возвращаются на прежний уровень.