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18:22 (мск), источник: Известия

Путин заявил о недопустимости оправдания роста цен на продукты пандемией

Рост цен на базовые продукты в России питания нельзя списывать на пандемию. Об этом заявил 9 декабря президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Источник: Пресс-служба Президента России
Рост цен на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?
Владимир Путин
президент РФ 

Путин отметил, что снизились доходы граждан, а цены на базовые продукты растут.

Он выразил удивление ростом цен на сахар — на 1,5%, подсолнечное масло — 23,8%, хлеб — 6,3%, муку — 12,9%, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности.

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Он отметил, что рынок труда испытывает нагрузку, безработица в России выросла, составив 6,3%, хотя эти показатели ниже, чем в США и Еврозоне.

При этом, подчеркнул президент, снижение безработицы идет медленно, этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию.

Он потребовал от правительства конкретных мер по стабилизации ситуации на рынке труда и в ситуации с ростом цен на базовые продукты. «Все принимаемые меры по стабилизации цен должны быть тщательно изучены и сбалансированы с учетом влияния на бизнес», — резюмировал он.

Ранее на совещании Владимир Путин призвал не допустить ситуации, как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты, поскольку тогда был дефицит, а сейчас «людям может не хватать денег».

В начале декабря руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов сообщил, что меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты. Он напомнил, что в предновогодние дни обычно на 10% и более дорожают традиционные продукты для праздничного стола, но затем спрос падает и цены возвращаются на прежний уровень.

«При чем здесь пандемия?» Путина удивили цены на сахар и хлеб
Во время загрузки произошла ошибка.
18:44 (мск)© Ньюстюб
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