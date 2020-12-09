Как рекламный рынок планирует адаптироваться в условиях идеального шторма

14 декабря в 10:00 в прямом эфире Экспертного клуба НРФ ведущие коммуникационные группы, рекламодатели и медиахолдинги обсудят факторы, которые способны сильно повлиять на поведение медиарынка. Модератором встречи выступит эксперт Ксения Болецкая.
Что ждет контент?
Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров так прокомментировал общее развитие индустрии в ближайшее время: «В медиаиндустрии неизменным и неподвластным никаким кризисам и пандемии остается один факт: контент — победитель, контент — король, контент — рулит. Дорога, по которой идет вся индустрия, будет очень извилистой. У нас очень непростая, нелинейная траектория — из аналогового вчера в цифровое завтра. На этом пути нас ждет множество развилок и точек принятия решений. <…> Индустрия будет экспериментировать. Будет точно интересно».
Стоит ли ждать оживления?
Макроэкономические процессы оказывают определенное влияние на потребительскую активность. Одни эксперты предполагают снижение платежеспособности к концу года, а другие — рост потребления после отмены ограничений.
«Сейчас мы наблюдаем гигантский разрыв в показателях финансовой эффективности первой четвёрки брендов из списка глобальных компаний и всем остальным рынком. Культурная и поведенческая эволюции человечества будут заключаться в изменении модели потребления: что люди будут потреблять и как», — заявил Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group.
Для многих становится ощутимым появление нового активного рекламодателя на рынке: агентства сотрудничают с малым и средним бизнесом при невысоком бюджетировании.
Участники круглого стола проанализируют, как смена ценовой политики отразится на рабочих процессах игроков рынка.
Какие инструменты способствуют росту медиакоммуникационной индустрии?
Уходящий год оказался непростым для всех игроков рынка. Эксперты обсудят решения и инструменты, которые помогли выйти из стадии турбулентности: переход на гибкое медиапланирование, инвестиции в digital, ориентация на e-сommerce и работа в режиме performance-подходов.
«В 2021 году у нас есть все шансы оттолкнуться от дна и перейти к устойчивому росту. Мы к этому точно готовы, но даже в случае неблагоприятных сценариев заложенный в 2020 году фундамент позволит справиться и с ним», — заявил генеральный директор холдинга «Медиа 1» Ян Кухальский.
Рекламные агентства отмечают тот факт, что запрос на новую технологическую экспертизу заставляет пересмотреть их отношение к собственным инвестициям.
Какой будет перспектива рекламного размещения на ТВ?
Телевизионная реклама смогла преодолеть экономическую турбулентность. Годовые контракты и штрафные санкции за их нарушения существенно повлияли на поведение игроков рынка.
Общая ситуация к концу года оказалась оптимистичной: рекламодатели активизировали инвестирование в ТВ.
С чем это связано? Участники дискуссионной программы представят позиции о будущем ТВ-рекламы: будут ли бренды требовать понижения цен? Сохранит ли ТВ свои показатели в 2021 году?
Интерес к экосистемам, актуальные тенденции в общественном поведении, эффективные подходы к медиабюджетированию и другие вопросы остро стоящие перед индустрией рекламы станут важной частью рабочей встречи экспертного клуба НРФ.
Прямая трансляция третьей встречи клуба будет доступна 14 декабря в 10:00 на обновленном ресурсе ADPASS, Sostav.ru и в соцсетях. Подписаться на трансляцию можно на официальном сайте.