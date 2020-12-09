Инфляция в России превысила годовой прогноз ЦБ

Среди продовольственных товаров больше всего подорожали куриные яйца (3,2%), подсолнечное масло (1,7%), сахар-песок (0,7%), маргарин (0,5%), мороженая рыба (0,4%).
При этом в 23 регионах цены на яйца выросли на 4,6% и более. В Севастополе рост составил 13,8%, а в Крыму — 11,8%. Инфляция в плодоовощной продукции в среднем составила 2,4%.
Инфляция уже выше официального прогноза ЦБ в 3,9%—4,2%. Аналитики Центробанка ожидают, что по итогам года рост цен будет выше прогноза и достигнет локального пика в середине первого полугодия 2021 года.
«На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски со стороны спроса сохраняются и могут усилиться в случае затяжного ухудшения эпидемической ситуации», — говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».
Аналитики Банка России отмечают, что в ноябре ускорение роста цен затонуло «широкий круг компонент потребительской корзины и было достаточно равномерным». Влияние проинфляционных факторов оценивается как краткосрочное.
Ранее 9 декабря президент Владимир Путин призвал не допустить нехватки у населения денег на продукты. По его мнению, рост цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. Он видит в подорожании продуктов попытку подогнать внутренние цены под мировые.
Глава государства сказал, что ждет от экономического блока конкретных мер по борьбе с негативной ценовой динамикой.