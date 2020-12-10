Запрещенные помидоры из Азербайджана будет нечем заместить

11:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Розничные сети опасаются сложностей с поставками помидоров и роста цен на них перед Новым годом, сообщил источник «Ъ» в одной из ассоциаций, объединяющих ритейлеров. Эти беспокойства возникли после последовавшего 8 и 9 декабря запрета Россельхознадзора на ввоз томатов со всего Азербайджана, а также из ряда регионов Турции, Узбекистана и Армении. Ведомство обнаружило в ввезенных из этих стран партиях помидоров опасные для овощеводства вирусы.
Большое опасение у ритейлеров вызывает запрет импорта из Азербайджана. Эта страна — ключевой поставщик томатов на российский рынок: на нее приходится 38% импорта, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
Для покрытия недостатка томатов из Азербайджана до конца декабря другим крупным поставщикам — Турции (ее доля — 13%), Марокко, КНР и Белоруссии (по 9%) — нужно вдвое нарастить экспорт в РФ, что вряд ли реализуемо в ограниченный срок, считают в НРА. Там тоже не исключают роста цен на свежие томаты перед новогодними каникулами.
Впрочем, Турция поставила в РФ весь разрешенный к ввозу объем. По данным Минсельхоза на 6 декабря 2020 года, из этой страны импортировано 188,97 тыс. тонн, или 94,49% от общего объема квот.
В министерстве говорят, что этот вопрос «целесообразно рассматривать после полной выработки квоты». Но против этого выступает НПС, просивший еще прошлой весной Минсельхоз запретить на время ввоз томатов, в том числе из Азербайджана и Турции, так как у производителей внутри страны на 5−7% снизилась рентабельность, а ряд предприятий близок к убыточности. В Россельхознадзоре заявили «Ъ», что прорабатывают с властями Азербайджана возможность поставок томатов из тех регионов республики, где не обнаружены заражения овощей.
Сами ритейлеры открыто пока пытаются не нагнетать ситуацию, заявляя, что томаты из Азербайджана занимают около 5% в ассортименте их сетей. Об этом, например, заявили «Ъ» в X5 Retail Group и «Ленте». В Auchan обещают увеличить поставки из стран, откуда ввоз разрешен: это, надеются в сети, «позволит покрыть дефицит томатов».
Опасения ритейлеров объясняются тем, что оптовые закупки импортных помидоров им обходятся в среднем в 40 руб. за 1 кг, в то время как российские томаты стоят 69,2 руб. за 1 кг, считает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. При этом цена для потребителей в магазинах в среднем составляет 114,7 руб. за 1 кг, добавляет он.
Если будет решено увеличить квоты для Турции, то целесообразно это сделать с весны по осень. Алексей Ситников указывает, что до запрета ввоза помидоров из Азербайджана через эту страну Турция завозила в Россию овощи в большом объеме. Он надеется, что после запрета на ввоз томатов из Азербайджана розничным сетям придется договариваться о крупных поставках с российскими производителями, что может привести к снижению маржи ритейлеров.
Алексей Полухин, Анатолий Костырев, Халиль Аминов