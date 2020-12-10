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11:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Запрещенные помидоры из Азербайджана будет нечем заместить

Из-за запрета на ввоз помидоров из Азербайджана цены на них перед новогодними праздниками могут вырасти, ожидают участники рынка. Компенсировать выпадающий объем из других стран сейчас будет сложно, соглашаются эксперты. Торговые сети попытаются через Минсельхоз увеличить квоту для поставок помидоров из Турции. Но этому ожидаемо сопротивляются российские производители, у которых оптовые цены выше, чем у импортеров.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Розничные сети опасаются сложностей с поставками помидоров и роста цен на них перед Новым годом, сообщил источник «Ъ» в одной из ассоциаций, объединяющих ритейлеров. Эти беспокойства возникли после последовавшего 8 и 9 декабря запрета Россельхознадзора на ввоз томатов со всего Азербайджана, а также из ряда регионов Турции, Узбекистана и Армении. Ведомство обнаружило в ввезенных из этих стран партиях помидоров опасные для овощеводства вирусы.

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По данным Национального плодоовощного союза (НПС), из этих республик завозится 416 тыс. тонн, или 57% от общего объема импорта овощей.

Большое опасение у ритейлеров вызывает запрет импорта из Азербайджана. Эта страна — ключевой поставщик томатов на российский рынок: на нее приходится 38% импорта, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Азербайджан занимает первое место по объему поставок помидоров и второе (после КНР) по поставкам овощей в целом на рынок РФ, добавляют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Для покрытия недостатка томатов из Азербайджана до конца декабря другим крупным поставщикам — Турции (ее доля — 13%), Марокко, КНР и Белоруссии (по 9%) — нужно вдвое нарастить экспорт в РФ, что вряд ли реализуемо в ограниченный срок, считают в НРА. Там тоже не исключают роста цен на свежие томаты перед новогодними каникулами.

Впрочем, Турция поставила в РФ весь разрешенный к ввозу объем. По данным Минсельхоза на 6 декабря 2020 года, из этой страны импортировано 188,97 тыс. тонн, или 94,49% от общего объема квот.

Источник «Ъ» в отраслевом союзе ритейлеров говорит, что представители розничного рынка намерены обратиться в Минсельхоз с просьбой увеличить квоты для Турции до разрешения ситуации с поставками из Азербайджана.

В министерстве говорят, что этот вопрос «целесообразно рассматривать после полной выработки квоты». Но против этого выступает НПС, просивший еще прошлой весной Минсельхоз запретить на время ввоз томатов, в том числе из Азербайджана и Турции, так как у производителей внутри страны на 5−7% снизилась рентабельность, а ряд предприятий близок к убыточности. В Россельхознадзоре заявили «Ъ», что прорабатывают с властями Азербайджана возможность поставок томатов из тех регионов республики, где не обнаружены заражения овощей.

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Сами ритейлеры открыто пока пытаются не нагнетать ситуацию, заявляя, что томаты из Азербайджана занимают около 5% в ассортименте их сетей. Об этом, например, заявили «Ъ» в X5 Retail Group и «Ленте». В Auchan обещают увеличить поставки из стран, откуда ввоз разрешен: это, надеются в сети, «позволит покрыть дефицит томатов».

Опасения ритейлеров объясняются тем, что оптовые закупки импортных помидоров им обходятся в среднем в 40 руб. за 1 кг, в то время как российские томаты стоят 69,2 руб. за 1 кг, считает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. При этом цена для потребителей в магазинах в среднем составляет 114,7 руб. за 1 кг, добавляет он.

Российские помидоры действительно дороже импортных, так как производители внутри страны выращивают овощи в теплицах, что увеличивает их затраты на теплоснабжение и электричество, а в странах-импортерах — в парниках, подтверждает глава НПС Михаил Глушков.

Если будет решено увеличить квоты для Турции, то целесообразно это сделать с весны по осень. Алексей Ситников указывает, что до запрета ввоза помидоров из Азербайджана через эту страну Турция завозила в Россию овощи в большом объеме. Он надеется, что после запрета на ввоз томатов из Азербайджана розничным сетям придется договариваться о крупных поставках с российскими производителями, что может привести к снижению маржи ритейлеров.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев, Халиль Аминов

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