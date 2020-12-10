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10:54 (мск), источник: РБК

Deloitte узнала о планировании россиянами рекордных трат на Новый год

По сравнению с прошлым годом россияне планируют сократить расходы на подарки, увеличив в то же время траты на новогодний стол.

Источник: РИА "Новости"

На празднование приближающегося Нового года россияне планируют потратить в среднем по 25 тыс. руб., свидетельствуют данные исследования «Новый год и Рождество — 2021» компании «Делойт и Туш СНГ» (проводилось в октябре, есть в распоряжении РБК).

Это примерно на 28% больше, чем россияне планировали потратить на прошлый Новый год (19,3 тыс. руб.), между тем год назад Deloitte называла ту сумму рекордной.
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Однако по сравнению с реальными, а не запланированными тратами большого роста новогодних расходов эксперты не ожидают. Дело в том, что, по данным Deloitte, в запланированный заранее праздничный бюджет россияне в прошлом году не уложились и потратили в среднем по 24,6 тыс. руб. Таким образом, планируемое увеличение расходов составит менее 2%. Если, конечно, в этом году россиянам удастся удержаться в пределах планируемого бюджета.

«Мужчины более эффективно планируют свой бюджет. 49% из них удается придерживаться намеченных трат, в то время как женщины более склонны к спонтанным расходам — только 39% из них удается придерживаться бюджета», — отмечается в отчете Deloitte.

По сравнению с прошлым годом россияне планируют сократить расходы на подарки — с 10,98 тыс. руб. (расходы де-факто) до чуть более 10 тыс. руб., увеличив в то же время траты на новогодний стол — с 10,08 тыс. до 11,04 тыс. руб. В результате доля подарков в бюджете сократится с 45 до 40%, а доля угощений вырастет с 41 до 44%. Оставшиеся деньги россияне планируют потратить на развлечения.

Опросив 1600 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 65 лет, Deloitte выяснила, что в подарок на Новый год более половины россиян (58%) хотят получить деньги, однако сами дарить наличные, как правило, не собираются (такой подарок готовят только 27% респондентов).

Также в топе желаемых подарков:

  • ноутбуки — хотят получить в подарок 20%, планируют подарить только 4%;
  • смартфоны — 25 и 9% соответственно;
  • прочие «умные» аксессуары — 31 и 18%;
  • небольшая бытовая техника — 22 и 16%;
  • книги — 17 и 13%;
  • путешествие — 22 и 3%.

Больше, чем хотелось бы россиянам, под елочкой окажется только кухонных принадлежностей (готовят в подарок 25%, хотят получить только 19%) и косметики с парфюмерией (46 и 36% соответственно).

По данным ВЦИОМа, в 2019 году россияне потратили на празднование Нового года в среднем по 14 446 руб., то есть на 4% больше, чем годом ранее. Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4708 руб., а на подарки друзьям и близким — 5505 руб. В подарок россияне чаще всего получали тогда конфеты, напитки и деликатесы (27%) или парфюмерию и косметику (25%).

Евгений Калюков

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