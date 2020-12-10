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08:29 (мск), источник: ТАСС

ЦБ ограничил некоторые операции Qiwi Bank

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Qiwi Bank, следует из материалов компании Qiwi. Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Источник: AP 2020

«ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов», — говорится в материалах компании.

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По данным компании, проверка ЦБ РФ проходила с июля по декабрь 2020 года и касалась периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Действия регулятора носили плановый характер. В ходе проверки, сообщает Qiwi, выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся прежде всего требований к отчетности и ведению документации.

По результатам проверки регулятор также наложил на кредитную организацию штраф в размере 11 млн рублей (около $150 тыс.).

«Мы считаем, что наложенные на нас ограничения в первую очередь обусловлены общими тенденциями к усилению киберезопасности и трансграничных платежей, которые мы проводим», — отметили в компании.

Qiwi сообщила, что в настоящее время тесно сотрудничает с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений.

«Не может быть никаких гарантий, что на нас не будут наложены дополнительные ограничения в результате этих или любых других мер. Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания ЦБ в результате этих событий. Кроме того, мы принимаем меры для сведения к минимуму воздействия ограничений на наш бизнес, но нельзя гарантировать, что мы добьемся успеха в этом», — говорится в материалах компании.

В Qiwi ТАСС сообщили, что в течение всего 2020 года компания вела работу по оптимизации расходов и повышению эффективности бизнеса, поэтому на результатах этого года ограничения не отразятся.

«Однако более точный прогноз на 2021 год мы планируем представить в 2021 году при раскрытии финансовых результатов Qiwi за 2020 год», — сказал ТАСС представитель компании.

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