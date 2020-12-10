15:34 (мск), источник: Известия
В Москве показали новый российский электромобиль
В Москве состоялась презентация электромобиля «Кама-1», разработанного ПАО «КамАЗ» совместно с
Как сообщает 10 декабря
Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, дорожный просвет — 160 мм. Машина получила полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику и панорамную крышу. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний.
В базовой комплектации установлен электромотор мощностью 109 л.с. и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 км. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунд.