Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 декабряДень прав человека, первые Нобелевские премии и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
12«Высокая вода» в Венеции
15:34 (мск), источник: Известия

В Москве показали новый российский электромобиль

В Москве состоялась презентация электромобиля «Кама-1», разработанного ПАО «КамАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Источник: Известия
Новость
«КамАЗ» представил городской электромобиль «Кама-1»

Как сообщает 10 декабря пресс-служба ПАО «КамАЗ», электромобиль представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта.

Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, дорожный просвет — 160 мм. Машина получила полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику и панорамную крышу. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний.

В базовой комплектации установлен электромотор мощностью 109 л.с. и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 км. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунд.

Все новости региона
 Безналичный подсчет: объем операций по картам вырос до 27 трлн рублей
Платить так платить: родители тратят на детские кружки 1,6 млн рублей
Путин назвал причину возбуждения дела против Сафронова
Сбербанк рассказал о новой схеме кражи денег с карт
На европейскую территорию России надвигается мощное потепление
«Это неизбежно»: почему умирают испытатели вакцин от COVID-19
Верховный суд США решит исход выборов
Путин поручит разработать проект защиты прав в киберпространстве
Hi-Tech
Осторожно. Россиян обманывают по-новому Узнайте, чтобы не попасться
Горячие темы на Авто
Как же вы ,щуки, надоели . 358
Если в России отменят мат 213
Со следующего года возьмутся за газовые приборы. 193
Объявление --ночное 169
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Новый закон: 1 января 2021 коснется всех водителей
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Новости партнеров
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Ашурбейли: "С президентом я президент, с королём – король"
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь