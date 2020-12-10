Кабмин предоставит возможность оформлять пенсию в банках

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — отметил он.
По словам Мишустина, гражданин сможет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов.
«И больше не придется тратить время на сбор справок или выписок из реестров», — добавил он.
Премьер заверил, что защите персональных данных будет уделено особое внимание.
«Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия», — подчеркнул он.