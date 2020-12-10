Раскрыта новая схема кражи денег с карт

Мошенники убеждают клиента банка добавить себе в телефон «новую защищенную карту», перевести на нее деньги, после чего обналичивают эти средства — физически карта находится у них.
Более распространенный вариант — «схема с кредитами»: клиенту сообщают о якобы выданном ему потребкредите, а для отмены операции нужно сделать заявку на новый и перевести средства на «защищенный счет».
«Казалось бы, диалог абсурдный, но в худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку», — пояснил Велигодский.
Но чаще всего в уходящем году мошенники пользовались «самопереводами», когда клиента убеждали самостоятельно перевести деньги злоумышленникам. Этот метод занял 87% рынка социальной инженерии, по подсчетам представителя Сбербанка. За ним с большим отрывом идут «кража личности» и обман на торговых площадках (по шесть процентов), а также псевдоброкеры (один процент).
В 2020 году доля телефонного мошенничества выросла с 90% до 97%. Клиенты Сбербанка жаловались на такие звонки 3,7 миллиона раз, что на 63% больше показателя годом ранее.