Путин обязал чиновников задекларировать криптовалюту до 30 июня

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновники с 2021 года должны будут указывать наличие криптовалюты в своих декларациях о доходах.
В указе говорится, что госслужащие должны предоставлять уведомление о своих цифровых финансовых активах, цифровых прав, «включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права», утилитарных цифровых правах, а также о своей цифровой валюте. Также чиновники должны отчитываться о цифровых активах своих супругов и несовершеннолетних детей.
Президент рекомендовал федеральным и региональным госорганам, ЦБ, государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям руководствоваться этим указом в своих порядках по декларированию доходов.
1 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Цифровую валюту предлагается признать имуществом. Власти предлагают внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы добиться «законодательной определенности».