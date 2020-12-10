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22:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин обязал чиновников задекларировать криптовалюту до 30 июня

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает чиновников и претендентов на соответствующие должности предоставлять сведения о своих цифровых финансовых активах.

Источник: Reuters

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновники с 2021 года должны будут указывать наличие криптовалюты в своих декларациях о доходах.

В указе говорится, что госслужащие должны предоставлять уведомление о своих цифровых финансовых активах, цифровых прав, «включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права», утилитарных цифровых правах, а также о своей цифровой валюте. Также чиновники должны отчитываться о цифровых активах своих супругов и несовершеннолетних детей.

Президент рекомендовал федеральным и региональным госорганам, ЦБ, государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям руководствоваться этим указом в своих порядках по декларированию доходов.

1 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Цифровую валюту предлагается признать имуществом. Власти предлагают внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы добиться «законодательной определенности».

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