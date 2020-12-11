Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году

Из расчетов ведомства получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года. При этом рыночная стоимость определена и для каждого из 85 субъектов страны.
Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа — Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за квадрат.
В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в Минстрое. Подешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном субъекте России — Бурятии. Его цена упадет с 78,18 тыс. до 61,26 тыс. рублей, считают чиновники.
Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.