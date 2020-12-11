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11:47 (мск), источник: Известия

Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году

Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49 173 рубля. Об этом сказано в проекте приказа Минстроя «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ».

Источник: Известия

Из расчетов ведомства получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года. При этом рыночная стоимость определена и для каждого из 85 субъектов страны.

Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа — Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за квадрат.

В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в Минстрое. Подешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном субъекте России — Бурятии. Его цена упадет с 78,18 тыс. до 61,26 тыс. рублей, считают чиновники.

Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.

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