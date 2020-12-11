Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
12Ухань спустя год после начала пандемии
10:23 (мск), источник: Life.ru

Счётчики, штрафы и компенсации. С 1 января меняется порядок оплаты услуг ЖКХ

С 2021 года отменят сразу несколько льгот на коммунальные платежи, но появятся новые. Кроме того, изменятся правила поверки счётчиков, а должников ждёт возвращение санкций. Лайф выяснил, что нужно успеть сделать жильцам до конца декабря и как трактовать новые законы.

Источник: AP 2020

Новые правила получения коммунальных льгот

Многодетные семьи, инвалиды, некоторые категории пенсионеров и малообеспеченные люди могут понизить плату за услуги ЖКХ.

Например, если семья тратит на коммунальные платежи более 22% доходов, ей полагается субсидия. Кстати, в некоторых регионах этот порог ещё ниже. Так, в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату услуг более 10% от доходов. Одно из условий получения льготы — отсутствие задолженности.

С 1 января для получения субсидии не нужно представлять органам соцзащиты документы об отсутствии просрочек по коммунальным платежам. Они проверят эту информацию самостоятельно.

— Если срок льготы истекает с 1 октября по 31 декабря, то её продолжат предоставлять автоматически. Субсидию начислят на следующие шесть месяцев без заявления и в том же размере. Сейчас рассматриваются варианты продления упрощённого порядка получения льгот до весны следующего года. Правда, на данный момент этот вопрос ещё не решён, — рассказал юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев.

Должникам за ЖКУ придётся заплатить пени и штрафы

С 1 января неплательщиков снова ждут пени и штрафы. Напомним, что с 6 апреля по 31 декабря был введён мораторий на санкции для должников.

Новость
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

— Это говорит о том, что если у людей к 1 января 2021 года будет просрочка платежа по ЖКУ, то с этого момента начнут начислять пени. Более того, коммунальные услуги снова смогут отключать за долги. Поэтому, чтобы Новый год начать с чистого листа и не увеличить сумму долга, собственники квартир должны успеть оплатить все квитанции, — пояснила генеральный директор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина.

Отдельно следует пояснить порядок расчёта пеней с 2021 года. Как отметил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, их нельзя будет доначислить за период действия моратория. Если задолженность возникла до 6 апреля 2020 года, то расчёт пеней начнётся уже с 1 января 2021 года.

— Другое дело, если задолженность образовалась в период моратория. В этом случае пени могут начислять только с 31-го дня просрочки, — говорит Дмитрий Уваров.

Меняется порядок поверки счётчиков

С 6 апреля до 31 декабря был установлен мораторий на поверку счётчиков. С 1 января он отменяется. Первые три месяца, то есть до апреля 2021 года, плату будут рассчитывать по средним показателям счётчика за последние полгода. Затем, если жильцы так и не сделают поверку, в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу. Причём с учётом повышающего коэффициента 1,5.

Новость
Единые нормативы ЖКХ подождут

Кстати, если срок поверки счётчика истёк до введения моратория, то временные меры на него не распространялись. Тут применяются общие правила: первые три месяца граждане платят по средним показаниям, а затем — по нормативу с полуторным коэффициентом.

— Пока что поставщики обязаны принимать показания с устройств с истекшим сроком поверки. Но следует поторопиться. Иначе придётся переплатить. Кроме того, с начала года поверка будет проходить по новым правилам. Данные о ней внесут в электронную базу единого реестра Росстандарта. Бумажные свидетельства о поверке выдадут только по желанию потребителя, но мы рекомендовали бы их всё же получить. Это позволит избежать разночтений с внесением информации в электронную базу, — пояснил Дмитрий Уваров.

 ЦСКА бесславно завершил евросезон, не выиграв ни одного матча в ЛЕ
Запасайтесь попкорном! Нас ждёт возвращение Фергюсона, новый вызов бойца-б
Евросоюз ввел санкции против Турции
Число случаев коронавируса в России возросло за сутки на 28 585
Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
ЦБ отозвал лицензии у двух банков из-за непрозрачных операций
В российском регионе заметили смертельно опасных пауков
В Австралии остановили испытания вакцины из-за тестов на ВИЧ
В США число умерших с COVID превысило потери во Второй мировой
Hi-Tech
Идеальные часы, находка для праздника и ещё 14 крутых новогодних подарков со скидками Еще больше отличных предложений
Горячие темы на Авто
Вот жеж ведь вопрос задали! Не знаю что ответить! Помогайте! 282
Если в России отменят мат 219
Объявление --ночное 208
Со следующего года возьмутся за газовые приборы. 193
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь