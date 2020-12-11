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09:49 (мск), источник: РБК

ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро из-за непрозрачных операций

Центробанк лишил лицензии петрозаводский банк «Онего». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов банк занимал 308-е место в банковской системе России. Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации коммерческого банка «ФинТех», который был на 241-м месте в банковской системе.

Источник: Reuters

«Деятельность Банка “Онего” была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — пояснили в ЦБ.

Также, по данным регулятора, банк «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».
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В Центробанке указали, что «Онего» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а в течение последнего года регулятор неоднократно «применял к нему меры», в том числе вводил ограничения на проведение отдельных банковских операций.

Также банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.

Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации коммерческого банка «ФинТех», который был на 241-м месте в банковской системе. По данным регулятора, организация осуществляла непрозрачные операции, «направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в Сети интернет». При этом ограничения на отдельные виды операций, вводимые регулятором, «ФинТех» неоднократно нарушал, указывает регулятор.

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По словам двух источников РБК на платежном рынке, эти банки получили от ЦБ предписание, которое запретило им проводить операции в адрес нерезидентов. Такой же запрет Банк России установил для Киви Банка с 7 декабря. РБК 10 декабря направил запрос в «ФинТех» и «Онегу», но получить оперативный ответ не удалось.

Руководство «Онего» и «ФинТехом» передано назначенным регулятором временным администрациям.

Банк «Онего» был зарегистрирован Банком России 8 сентября 1993 года. Доля в 43% акций банка принадлежит Роману Фурсову. Председателем правления является Артем Мореходов, которому принадлежит 9% акций.

«ФинТех» получил регистрацию в декабре 2009 года. По данным с сайта банка, основным направлением его деятельности выступает развитие электронного бизнеса. Председателем совета директоров организации является Якоб Митбрайт.

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