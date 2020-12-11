ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро из-за непрозрачных операций

«Деятельность Банка “Онего” была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — пояснили в ЦБ.
Также, по данным регулятора, банк «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».
В Центробанке указали, что «Онего» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а в течение последнего года регулятор неоднократно «применял к нему меры», в том числе вводил ограничения на проведение отдельных банковских операций.
Также банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.
Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации коммерческого банка «ФинТех», который был на 241-м месте в банковской системе. По данным регулятора, организация осуществляла непрозрачные операции, «направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в Сети интернет». При этом ограничения на отдельные виды операций, вводимые регулятором, «ФинТех» неоднократно нарушал, указывает регулятор.
По словам двух источников РБК на платежном рынке, эти банки получили от ЦБ предписание, которое запретило им проводить операции в адрес нерезидентов. Такой же запрет Банк России установил для Киви Банка с 7 декабря. РБК 10 декабря направил запрос в «ФинТех» и «Онегу», но получить оперативный ответ не удалось.
Руководство «Онего» и «ФинТехом» передано назначенным регулятором временным администрациям.
Банк «Онего» был зарегистрирован Банком России 8 сентября 1993 года. Доля в 43% акций банка принадлежит Роману Фурсову. Председателем правления является Артем Мореходов, которому принадлежит 9% акций.
«ФинТех» получил регистрацию в декабре 2009 года. По данным с сайта банка, основным направлением его деятельности выступает развитие электронного бизнеса. Председателем совета директоров организации является Якоб Митбрайт.