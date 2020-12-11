15:15 (мск), источник: РИА Новости
Путин призвал расширить соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает нужным расширить сферу действия соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров.
«Мы нацелены на ограничения нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий, используя в рамках ЕвразЭС цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, и (которые — ред.) помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза», — сказал Путин в ходе саммита ЕАЭС, который проходит в
«Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. До конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, лекарственных некоторых препаратов, парфюмерии, фото оборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции», — добавил он.