Трубоукладчик «Фортуна» продолжил строительство «Северного потока — 2»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка «Северного потока — 2» в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
«Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.
В конце прошлой недели судно судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем «Фортуна» возобновила движение и прибыло в Росток.
Строительство магистрального газопровода.
«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против «Северного потока — 2» выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок «Северного потока — 2» пока не достроен.