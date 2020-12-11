Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 декабряУтверждение официального флага военного флота России, появление ЮНИСЕФ и другие памятные события
Фоторепортажи
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
17:24 (мск), источник: РИА Новости

Трубоукладчик «Фортуна» продолжил строительство «Северного потока — 2»

Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка «Северного потока — 2» в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка «Северного потока — 2» в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.

В конце прошлой недели судно судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем «Фортуна» возобновила движение и прибыло в Росток.

Строительство магистрального газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против «Северного потока — 2» выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок «Северного потока — 2» пока не достроен.

 Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян
'Могут убить': Малышева перечислила самые опасные комнатные растения
Путин потребовал «доработать» дело об убийстве Немцова
Обладатель Кубка Гагарина умер в 38 лет
Умер игравший в фильме «Вечный зов» актер Николай Иванов
Поощрение за орден погибшего в Сирии десантника выплатил депутат
В Киеве прошел ледяной дождь (видео)
В Англии ищут хозяев кота из России
Путин: дело по ситуации с Навальным возбудить пока нельзя
Hi-Tech
Россия показала «Циркон» в деле. Появилось новое видео запуска Как выглядел пуск
Авто
Какие машины меньше всего теряют в цене: 18 примеров Стало известно, какие автомобили спустя 5 лет после покупки можно выгодно продать в России
Кино
Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом Актриса снялась в сериале Григория Константинопольского «Мертвые души»
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Главный симптом COVID задолго до кашля
Новости партнеров
Двум категориям россиян откажут в доплате к пенсии
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Ашурбейли: "С президентом я президент, с королём – король"
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь