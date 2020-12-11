22:44 (мск), источник: Интерфакс
Хуснуллин заявил о подорожании жилья в РФ в среднем на 8%
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Цены на жилье в России выросли в среднем на 8%, сообщил в пятницу
«В целом обстановка в стране такая, стоимость жилья выросла в целом по стране примерно на 8%», — сказал Хуснуллин в интервью Наиле
Он отметил, что в дальнейшем не прогнозирует резкого роста цен на жилье.
«Я думаю, что вот этот скачок произошел, дальше примерно
«Второе — валютная, курсовая разница появилась. Рубль ослаб, у нас от 10 до 25% различных видов строительства занимает доля импортных материалов и оборудования. Третье — надо понимать, что заработная плата
Ранее Хуснуллин сообщал, что выросшие цены на жилье позволили застройщикам начать больше проектов, а рост предложения на рынке не даст повыситься ценам в дальнейшем.
«Стройка — это спрос и предложение. Чтобы цена не росла, нужно больше строить. Для того чтобы больше строить, цена должна быть экономически рентабельной… Когда
Он также подчеркнул, что рост цен нельзя связывать только с популярностью программы льготной ипотеки — влияют и другие факторы.
В аналитическом центре ДОМ. РФ сообщали, что рост цен на новостройки в РФ за девять месяцев 2020 года составил в среднем 10,5%. По оценкам экспертов, к концу года рост цен замедлится, в следующем году он будет не выше уровня инфляции.