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15:43 (мск), источник: РБК

Власти предложили разрешить переносить туры с кешбэком до конца 2021 года

Правительство подготовило проект постановления, которым путешественникам разрешается перенести туры с кешбэком до конца 2021 года, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

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Источник: РИА "Новости"

Срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, предоставляющим туруслугу.

В пояснительной записке к документу отмечается, что после ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса в некоторых регионах многие обращаются к туроператорам и гостиницам с просьбой о переносе поездок.

В первую очередь это относится к Санкт-Петербургу, куда в рамках программы куплено около 10 тыс. туров.

Сейчас все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января ‎2021 года.

В рамках второго этапа программы туристического кешбэка государство возвращало туристам 20% стоимости путешествия по России, но не более 20 тыс. руб. Чтобы получить его, тур или проживание в отеле необходимо было оплатить картой «Мир».

По данным Ростуризма, в программе туристического кешбэка приняли участие около 300 тыс. россиян. По предварительным данным, они приобрели туры и проживание на 6,5 млрд руб., из которых государство вернуло гражданам 1,2 млрд руб.

На прошлой неделе власти Санкт-Петербурга сообщили об ужесточении мер в отношении заведений общепита на новогодние праздники. Так, они должны закрыться на период с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работать разрешается только до 19:00. Губернатор города Александр Беглов заявил, что от полного локдауна из-за пандемии Санкт-Петербург отделяет «совсем немного». Вице-губернатор Евгений Елин попросил туристов не приезжать на новогодние праздники. По данным Российского союза туриндустрии на Северо-Западе, от забронированных на новогодний период туров в Санкт-Петербург с экскурсионным обслуживанием отказались около 95% туристов.

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